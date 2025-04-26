حمد الحمد

هذه الأيام تصدر قرارات من جهات حكومية لا أعرف كيف تصدر؟، هل هي عن دراسة، أم بناء على مطالبات ورغبات مجهولين ومعلومين في وسائل التواصل، صراحةً لا أعرف، ولا حتى الهدف منها.

بالأمس، صدر قرار من وزير التربية بمنع إقامة احتفالات التخرج لطلبة المدارس خارج أسوار المدارس، السؤال لماذا...؟

عائلات لديها الوفرة المالية وتريد الاحتفال من مالها الخاص، وفي المكان الآمن الذي تختاره ومع جهة تنظيم تختارها، وهذا العمل لصالح الجميع ولا يضر أحداً، بل ينعش صالات الفنادق وأموال تصرف بالداخل وتخلق الفرح للجميع، ولا ضرر على المجتمع ولا الدولة، كون الأمر خارج ساعات العمل وشخصياً بحت... حتى الآن لا أفهم المنع وإلزام الناس بإقامة الحفلات داخل مسارح المدارس التي أعتقد قد لا تتوافر بها كل الميزات، أتمنى أحداً يقنعني بسبب المنع... ولماذا؟

القرار الآخر، وزارة الشؤون قبل فترة اتخذت قراراً وهو وقف عمل صالات وخيم الأفراح، هنا لا نعرف الأسباب، ولماذا وحتى من دون توافر البديل، أين يقيم الناس أفراحهم... صراحة لا نعرف؟، والبلدية كما سمعت لديها تفكير بأن ترخص لموقع خيم جديدة، السؤال يفترض عهد الخيم انتهى، وهو ليس شكلاً حضارياً.

أمر آخر، المفترض كما السعودية ودول خليجية تمنح مساحات من الأرض تُباع فيها قسائم لصالات أفراح بنيان حديث، تباع لرجال الأعمال وتصبح صالات خاصة للأعراس ولا علاقة لها بالدولة لا من قريب ولا من بعيد.

وبعد غلق الصالات وقع الناس في أزمة أين يقيمون أفراحهم، لهذا اضطر مواطن قبل يومين في «جابر الأحمد» أن يقيم العُرس في بيته، هنا أغلقت كل شوارع المنطقة وتعطلت حياة الناس حيث ليس لديه حل آخر، هنا أطرح سؤالي كيف تصدر هكذا قرارات وبتسرع ومن دون بديل، وهل تصدر عن دراسات أم فقط أصدرنا قرارات؟، مَن يعلم يخبرني.