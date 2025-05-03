الوثائق التي تداولها الناس عن الرئيس المصري جمال عبد الناصر، واضح أنها حقيقية.

عبد الناصر الذي صار رمزاً لجماعات من التيارات العاطفية، بل نشأت على اسمه أحزابٌ وجمعيات، في أكثر من بلدٍ عربي... لم يكن كما توهّم صورته الأنصار، في أخريات عهده السياسي، أو بعد حرب 67 وصار من المعرفة «المُبتذلة» القول إن لدينا أكثر من نسخة عن عبد الناصر.

وما زال لدى الأرشيف المصري، العامّ والخاصّ، كما لدى الأراشيف الأجنبية، الآلاف من الوثائق «الحقيقية» المخالفة للسردية المتداولة والشائعة.

الباحثون في التاريخ السياسي للمنطقة، وشخصياته الفاعلة، يعلمون أن في «الزوايا خبايا» عن تاريخ المنطقة، والصور النمطية عن شخصياته الفاعلة، مخالفة للتصورات العامة عنها، أو أقلّه، تضيف أو تنقص من بعض الصورة العامّة.

قبل أيام، تمّ تداول مقطع من مقابلة مع الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، ورجل الثقافة الكبير، أشار فيه إلى آخر أبحاثه عن تاريخ الخليج، ولديه أبحاثٌ كبيرة في هذا الميدان، في هذه الإشارة المهمة نقلاً عن الأرشيف البرتغالي، تفاصيل عن الصراع بين أسرة القواسم وأئمة اليعاربة في عُمان، ومشاركة جدّ الأسرة الشيخ كايد القاسمي في مؤامرة لاغتيال أحد هؤلاء الأئمة العُمانيين.

هذه الشفافية من شيخٍ قاسمي، عن وثيقة ضد شيخ قاسمي قديم، لاقت استحساناً من المتابعين، للتعبير عن شجاعة وثقة وأمانة الباحث الدكتور المؤرخ الشيخ سلطان القاسمي.

الأرشيف المصري بالمناسبة، يملك قيمة عظيمة، ليس في خصوص العهد الناصري أو الساداتي أو المباركي أو الملكي من قبل، بل له قيمة جوهرية عظمى في تاريخ الجزيرة العربية، على سبيل المثال، أرشيف محمد علي باشا، وسلالته، ويكفي للدلالة على هذه الأهميّة، العمل الرائع للدكتور والمؤرخ المصري عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، في كتابه المرجعي: «من وثائق شبه الجزيرة العربية في العصر الحديث»، وجزؤه الأول كان بعنوان: «الدولة السعودية الأولى في عهد محمد علي»... الكتاب قام على أرشيف الدولة المصرية، وساعد كثيراً في إضافة معلومات ومداخل جديدة لبناء التاريخ في الجزيرة العربية.

لم نتحدث بعدُ عن الأرشيف الروسي والهندي والفرنسي والصيني، وهذا مصدر مغفولٌ عنه، ناهيك عن الأراشيف العربية مثل الأرشيف المغربي.

خطورة الأرشيف أنه وثيقة حقيقية، قد تكون مختلطة بدوافع غير موضوعية، لكنها في الحقيقة «مادّة» حقيقية، وليست حكايات أو «سواليف» شفهية.