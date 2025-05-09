جمال الكشكي



وكذلك لعبت الإمارات، دوراً كبيراً في إبرام عدد من الصفقات حول الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، كل هذه الأدوار التي يقوم بها الإقليم العربي، تزيد من إقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعميق الشراكة العربية - الأمريكية.

وسط أحلام ورغبات ترامب في تحقيق مصالحه الكبرى، لا بد علينا - نحن العرب - استثمار هذه الفرصة، والمطالبة بتحقيق السلام العادل والشامل والاستراتيجي بإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وتوصيل رسالة إلى الرئيس ترامب بأنه من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، فلن يكون هناك استقرار وسلام في الشرق الأوسط.، ،فضلا عن أن التأزيم المتلاحق يهدد أمن المنطقة.