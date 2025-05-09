أعلن الرئيس نغوين فان ثيو، أطول رؤساء فيتنام الجنوبية بقاء في الحكم، سقوط سايغون. وبعدها استقالته من قصر الاستقلال في سايغون، في بث تلفزيوني إلى فيتنام الجنوبية، والعالم. ومع تقدم الجيش الشعبي الفيتنامي الشمالي نحو العاصمة الجنوبية، أعلن ثيو استقالته، ملقياً باللوم على خيانة الولايات المتحدة في المأزق الذي تعيشه أمته. وقال في خطابه لشعب فيتنام الجنوبية ما قاله قبل ساعات للولايات المتحدة.

«لقد وجدتم مخرجاً مشرقاً. عندما يفتقر جيشنا إلى الأسلحة، والذخيرة، والمروحيات، والطائرات، وB-52 تطلبون منا أن نفعل شيئاً مستحيلاً، مثل ملء المحيط بالحجارة... لقد تركتم مقاتلينا يموتون تحت وابل من القذائف. هذا عمل غير إنساني من قبل حليف غير إنساني».

ثم قام بتعبئة جيوبه بسبائك الذهب، واقتيد إلى المطار، ونقل جواً إلى مكان آمن في تايوان، تاركاً وراءه مدينة تنحدر بسرعة إلى الفوضى. وبعد تسعة أيام، أصبحت سايغون في أيدي الشيوعيين، بينما كان العديد يحاولون الخروج منها. بالنسبة للقوات الشيوعية كان وصولها إلى سايغون في وقت طويل، وأصبحت بيد الشيوعيين.

انتهى التدخل الأميركي في فيتنام الجنوبية بتوقيع اتفاقات باريس، مما يسمح لإدارة ريتشارد نيكسون بتخليص الولايات المتحدة من حرب الهند الصينية الثانية. غادر آخر القوات الأميركية. ولكي يحصل نيكسون على موافقة ثيو، وعد خطياً بأنه في حال خرق الفيتناميون الشماليون السلام، فإن الولايات المتحدة ستأتي للدفاع عن فيتنام الجنوبية بكامل قوتها. كان هذا مهماً: فقد تركت الاتفاقات الفيتناميين الشماليين يسيطرون على مناطق الأراضي الجنوبية، مما وضع الشمال في موقف قوي لاستئناف الحرب.

تم اجتياح الجيش الفيتنامي الشمالي سايغون، بعد عقود من الكفاح تحت قيادة هو تشي منه، حررت حركة «ألفيت منه» مستعمرة فيتنام من الاحتلال الياباني. والاحتلال الفرنسي... واندلعت حرب الهند الصينية الأولى عندما قصفت البحرية الفرنسية الفيتناميين في ميناء هايفونغ، مما أسفر عن مقتل الآلاف. تلاها هجوم انتقامي من الفيتناميين على كل من وجد من الفرنسيين في هانوي.

كما أرسل عدد كبير من سكان سايغون من الموظفين إلى معسكرات إعادة التثقيف. وتعرض العديد منهم للتعذيب، والقتل، أي إن نهاية اللعبة كانت أقل فظاعة بالنسبة إلى معظمهم من سقوط بنوم بنه. أعيدت تسمية سايغون تكريماً للزعيم القومي هوشي منه.

أما الذين تمكنوا من الاستيلاء على ما تبقى من طائرات الهليكوبتر الصالحة للخدمة فقد طاروا بعائلاتهم نحو البحر بحثاً عن السفن الأميركية بشكل أعمى. جمعت سفن البحرية الأميركية تشكيلة رديئة من السفن. كثير منها كان يتسرب منها الماء، وتعطلت، وقادتها كأسطول من اللاجئين إلى الفلبين الصديقة للولايات المتحدة.