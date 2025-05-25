سعيد محمد الطاير



إضافة إلى تحفيز المشاركة، ودفع التغيير السلوكي الإيجابي. وفي هذا الإطار، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتحضرة، بما له من دور أصيل في مواكبة المستجدات والمتغيرات المحيطة، ونقل صورة واضحة لها، ونشر الوعي بين الناس بشأنها، وتمكينهم من الإلمام بأبعادها، ما يسهم في تأكيد قدرة المجتمعات على التعامل بصورة إيجابية مع ما يحيطها من عوامل تؤثر في حاضرها ومستقبلها.

ومصمم خصيصاً ليناسب جميع فئات المجتمع، لا سيما الشباب، عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة، ويدعم جهود دبي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

تأكيداً لإيماننا بأهمية دور الإعلام في دعم التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية، واستثمار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز النمو المستدام. كما تعكس هذه الرعاية شراكتنا الراسخة مع نادي دبي للصحافة، والتزامنا المشترك بدعم المبادرات الوطنية، التي تبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات.