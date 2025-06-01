بلال البدور



ضمن احتفالاتها بمئوية الشاعر سلطان العويس، احتفت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بيوم الكاتب الإماراتي، يوم الثلاثاء الماضي، من خلال تظاهرة هي الأولى من نوعها، جمعت مئة كاتب إماراتي تحت سقف واحد، ينتمون إلى أجيال مختلفة، ذكوراً وإناثاً.

إذ قام كل واحد منهم بتوقيع كتابه الصادر خلال الفترة (2024 - 2025) وإهدائها للحضور. وهي كتب مثلت الإصدار الأول لبعضهم وما زاد على ذلك بالنسبة لآخرين.لقد كان الملتقى تجمعاً فريداً، حيث يلتقي هذا العدد من كتاب الإمارات، وأضعاف العدد من محبي القراءة والاطلاع.

وقد قال أحد الحضور: «لو سألني أحد قبل أن أحضر هذه الفعالية، كم عدد الكتاب في الإمارات لكان ردي ما بين الخمسين والستين كاتباً، لكن ولله الحمد هذا العدد يثلج الصدر ويريح القلب ويفتح باب الأمل بأن لدينا مستقبلاً زاهراً في فن الكتابة، من ذكور وإناث».

إن الذين شاركوا في التظاهرة، كانت مشاركاتهم بالكتب الصادرة في النصف الثاني من 2024 والنصف الأول من هذا العام 2025. وأما مجموع الإصدارات بمكتبة الإمارات فيفوق هذه الأعداد بكثير.

وقد تنوعت موضوعات الكتب ما بين: الفكري، التاريخي، السياسي، البيئي، والأدبي إبداعاً شعرياً وروايات وقصصاً. إضافة إلى الكتب التوثيقية، والدراسات المختلفة.

في هذا العرس الثقافي، التقى كتابنا المبدعون بجيل الشباب المبدعين. التقى الجميع في ورشة إبداعية، فتم تبادل الخبرات فيما بينهم والإشادة بتجارب الشباب وتقديم النصح لهم.

كما وتجدر الإشارة إلى الحضور المتميز للأقلام النسائية والوعي التام بما قدمن وحسن تقديمهن أنفسهن ومادة كتبهن.

وقد خرج الزوار بحصيلة من الكتب تؤسس مكتبة منزلية، وأهم ما في الأمر توقيع الكتّاب المؤلفين على تلك الكتب.

أبارك للكتّاب الجدد خوضهم هذه التجربة المباركة وأتمنى لهم التوفيق والسداد.