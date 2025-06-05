لم يكن تَصدُّر المملكة العربية السعودية مشهد العناية بالحج والحجيج غريباً أو مُفاجئاً؛ إذ إنّه صورة واقعية وجليّة للمسؤولية التي نهضَتْ بها، وحملتها منذ فجْر التأسيس. وقد استقرَّ في أذهان العالم أجمع، ومن خلال نجاح متواتر، ومستدام طيلة مسيرة هذه الحفاوة، وعبر عقود من الزمن تؤكد فيها المملكة أنها خيرُ أمين، وأوثق حارس، وأجلُّ ناهض بهذه المسؤولية العظيمة التي شرّف الله بها وطننا العظيم؛ وهو ما يرسّخ حقيقة لا مِراء فيها، أن حفاوتنا بشعيرة الحج لم تكن مجرّد إدارة لموسم ديني عابر، وإنما في صميمه وجوهره هو مشروع إنساني وروحي عظيم سخّرتْ له قيادتنا كلّ الطاقات، واستنفرت من أجله المؤسسات، والوزارات، وكل ما له علاقة بتيسير وتسهيل أداء هذا النُّسُك، وبناءً عليه تمّ بناء الخُطط التي تضمن نجاحها وفق أعلى المعايير والمقاييس، وهو تفرّد في القدرة والتنفيذ والجاهزية لا يخفى على كل منصف بأنه مسؤولية وتفرّد واستحقاق لا ينهض بها جميعاً إلا دولة بحجم المملكة بما حباها الله إياه من قدرة وجاهزية وخبرة وقبلها قيادة فذّة أثبتت مع التجربة والزمن بأنها لا تُضاهى في حنكتها ولا عطائها، ولا إدارتها العبقرية لهكذا حشود ومواسم.

ومن يتتبّع الإيجاز اليومي والإحاطة الإعلامية لما يدور خلال هذه الشعيرة العظيمة، يقف على جهود عظيمة تترجم عظمة الجهود، واستثنائية الإدارة وعبقريتها في التعاطي مع كل التحديات التي تفرضها تلك الشعيرة، ففي تصريح لافت، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج أن المملكة ماضية في تطوير خدمات الحج، وأنّ أفضل وسيلة لمواجهة التحديات -خصوصاً مع الظروف المناخية الحالية- هي الاستعداد المسبق والجاهزية الكاملة. ونستنتج من هذا أنه من هنا، تنطلق فلسفة المملكة في إدارة الحج، حيث أشار المتحدث بأنه جرى العمل من 12/12 هذا العام، وبدأت الاستعدادات بتسليم وثيقة الترتيبات الأولية لكافة مكاتب شؤون الحج، تلتها الاجتماعات التحضيرية لتأمين تجربة حج آمنة ومُيسّرة ومُنظّمة.

هذه الجاهزية لم تعد مجرد استعداد لوجستي، بل أصبحت نهجاً استراتيجياً يواكب تحديات العصر، من بينها الإجهاد الحراري وظروف الازدحام، وهو ما تم التعامل معه من خلال استثمار التقنيات الحديثة والتوعية الرقمية والميدانية المتكاملة، والتي تضمن للحاج فهماً لحقوقه، وكذا التعامل مع أي طارئ بكفاءة وطمأنينة.

نخلص من هذا إلى أن ما تقدمه المملكة؛ وهي ترعى ما يفوق مليوني حاج، لا تقوم بتقديم مجرد خدمات، وإنما تبني نموذجاً حضارياً متقدماً في كل شيء بما فيها إدارة الحشود، وتجسيد العناية بالإنسان وما يضمن أداءه لشعائره بأقصى درجات الراحة والسكينة. وليس بدعاً من القول إنْ أكدنا على أنّ كل هذا يأتي في ظل رؤية المملكة 2030 التي عمّقت هذه الجهود في بُعدها المستقبلي، والتي نجحت في أن تجعل من الحج تجربة روحانية متكاملة لترسخ بذلك أحقّية المملكة بأن تتبوّأ موقعها الطبيعي كحاضنة للحرمين الشريفين وراعية لضيوف الرحمن.