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يقول البروفيسور والمؤرخ اليهودي آفي شلايم، في كلمة ألقاها في قاعة «أوكسفورد يونيون» Oxford Union الشهيرة: «إن نتانياهو يشبه ذلك الذي يتظاهر بأنه يتفاوض مع صاحب المخبز على سعر قطعة بيتزا، بينما يقوم في الوقت نفسه بقضم أجزاء منها». ويضيف: «لا يوجد زعيم فلسطيني مهما كان معتدلاً على استعداد للسلام وفق الشروط العبثية، التي وضعتها إسرائيل (والتي ستحوّل الفلسطينيين لمرتبة أدنى بكثير من غيرهم)». كما أن الاستمرار في نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية، وفي الوقت نفسه المطالبة بتحقيق السلام، أمران لا يمكن أن يجتمعا معاً.
ويقول الناشط جدعون ليفي: «أنا إسرائيلي، وولدت في إسرائيل، وأهتمُّ بوطني وأنتمي له، ومتعلق به تمامًا، ولكن يجب ألا نتحدّث عن التناظر هنا، وبإمكاني القول إنه لا يوجد حتى صراع بيننا. فهل كان هناك صراع بين فرنسا والجزائر؟ طبعًا لا، بل كان هناك احتلال وحشي فرنسي للجزائر، وانتهى. وبالتالي لا يوجد صراع فلسطيني إسرائيلي، بل يوجد نظام هو اليوم الأكثر قسوة ووحشية على الأرض، وأعلم ما أقوله، لأنني غطيت أحداثه على مدى 40 عامًا، وهذا النظام لا يمكن أن يوصف إلا بأنه نظام تفرقة عنصرية. فهناك شعبان يعيشان على قطعة أرض واحدة، أحدهما له كل الحقوق، والثاني لا حقوق له على الإطلاق».
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أسماء هؤلاء اليهود الشرفاء، وغيرهم، يجب أن تحفظها الذاكرة الفلسطينية. فالغد سيكون مشرقًا، ويومًا ما سيكون هؤلاء جميعًا على قائمة الشرف، ويستحقون الكثير من التكريم لعظيم مواقفهم الإنسانية العادلة.
وفي الوقت نفسه، يجب عليهم تذكر الصهاينة بيننا، وليس من الصعب معرفتهم، فهؤلاء لا يكتفون بالهجوم المكثف على ما قامت به «حماس» في 7 أكتوبر – وهذه وجهة نظرهم التي علينا احترامها – لكننا نجد أنهم لا يتعرضون إطلاقًا لأي من الأفعال الوحشية، التي قامت بها القيادة أو الجيش الإسرائيلي بارتكابها، في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، ولم يدينوها يوماً، فهل لأنهم من المستفيدين من الوضع؟
أحمد الصراف
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