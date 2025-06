بشرى فيصل السباعي



لو قيل إن هناك شيئاً يسبب أن تكون نسبة كبيرة من الشعب يعانون من انخفاض شديد بالذكاء يجعلهم لا ينجحون بتعليم ولا عمل، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للانحراف والإدمان والسلوكيات المعادية للمجتمع، كالإجرام والإرهاب، ويعانون من الإعاقات والتشوهات والتخلف العقلي، ويجعلهم عالة على المجتمع ويستنزفون موارده وميزانية الصحة والخدمات الاجتماعية ويضعفون نهضته، بينما الشعوب الأخرى يتمتعون بالذكاء والصحة والقوة والجمال التي تجعلهم شعوباً متفوقة، وهذا الشيء يجعل الأطفال يصرخون طوال اليوم من الألم ويعانون أمراضاً وراثية مؤلمة لا علاج لها ويموتون بمرحلة الطفولة دون أن يذوقوا سعادة الدنيا أو تجعلهم حبيسي أسرة المرض طوال حياتهم، وتحرمهم من التعليم والعمل والزواج، ويستنفدون موارد أسرهم ويفلسونهم ويجعلون حياتهم جحيماً لأنها حياة خدمة لعدد من الأشخاص الذين طوال حياتهم لن يمكنهم قضاء حاجتهم بأنفسهم، وأعتقد لا أحد لم يرَ مقاطع لمواطنين مع خمسة أو ستة أبناء كلهم يعانون الإعاقات والتشوهات والتخلف العقلي والأمراض التي لا علاج لها، ويطلب آباؤهم المساعدة، إن كان هذا الشيء يسبب كل هذه الكوارث ألا يكون من المنطقي منعه حفظاً لحق الأبناء بحياة صحية سعيدة ومنتجة؟ وحفظاً لحق الأمة بأن يكون شعبها قوياً، ذكياً، معافى ومنتجاً؟ هذا الشيء هو زواج الأقارب الذي كانت الولايات الأمريكية سباقة لمنعه بالقرن التاسع عشر لأسباب طبية وليست دينية بعد أن رصد الأطباء أنه كان السبب الرئيسي لامتلاء المصحات بالمعاقين والمشوهين والمتخلفين عقلياً والميؤوس من شفائهم، ولهذا السبب منعته أيضاً الصين، روسيا، النرويج، السويد، النمسا، الدنمارك، كوريا الشمالية والجنوبية، الفلبين، تايوان، فيتنام، بولندا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرازيل، ألمانيا، طاجكستان «دولة مسلمة سنية»، أوزباكستان «دولة مسلمة سنية»، أذربيجان «دولة مسلمة»، ألبانيا «دولة مسلمة سنية»، كوسوفا «مسلمة سنية»، البوسنة «مسلمة سنية»، وحاولت دول غربية أخرى منعه كبريطانيا بسبب آثاره الطبية الكارثية لكن الجاليات الشرقية المقيمة فيها منعت إقرار تلك القوانين لأنها تمارس بكثافة زواج الأقارب، وكان الرد عليهم من قبل الغربيين أن غالبية حالات التخلف العقلي وانخفاض الذكاء والفشل الدراسي والعملي والتشوهات والإعاقات والأمراض الوراثية التي لا علاج لها بالدول الغربية تتركز بالجاليات الشرقية بسبب زواج الأقارب، وهذا يمثل عبئاً على بقية المجتمع وموارده الصحية والاقتصادية، وسبب النظرة العنصرية لتلك الجاليات على أنها أدنى ذكاء من الإنسان الأوربي كما أثبتت ذلك أكبر دراسة بالعالم على زواج الأقارب لجامعة برادفورد البريطانية التي تابعت حياة أبناء زواج الأقارب لمدة ثمانية عشر عاماً بالجالية الباكستانية فيها، Mortality, morbidity and educational outcomes in children of consanguineous parents in the Born in Bradford cohort، وأظهرت أن أبناء زواج الأقارب كانت نسبة وفاتهم بالطفولة أكبر، واستخدامهم للخدمات الصحية أكبر، ومعاناتهم من صعوبات التعلم والكلام واللغة والفشل الدراسي أكبر رغم توفير تعليم خاص لهم بشكل أكبر من غيرهم، وكانوا أقل في مستوى تطورهم، وهناك دراسات على نسب الذكاء لكل منطقة ودولة رصدت أن المجتمعات والدول الأدنى بمقياس الذكاء هي التي يشيع فيها زواج الأقارب، وحسب دراسة «مؤشر ذكاء الشعوب-The Bell Curve» فأقل شعوب الأرض ذكاءً هي الشرق الأوسط، تركيا وجنوب-جنوبي غرب آسيا بدرجة «87» وهي البلدان التي يكثر فيها زواج الأقارب. وحسب دراسة سعودية، درجة ذكاء السعوديين هي «81»، وبمقارنتها بالدول العربية والعالمية بهذه الدراسة؛ فالسعودية للأسف الأدنى ذكاء عربياً وعالمياً Adel A. Batterjee (2011) Intelligence and Education: The Saudi Case. The mankind quarterly.. ونسبة زواج الأقارب بالسعودية 60%، وتصل إلى 90% في بعض المحافظات، وهي بذلك الأعلى عالمياً «المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي واستشاري طب الأطفال والطب الوراثي أ.د. زهير رهبيني، صحيفة اليوم، 2023/11/21»، وبمصر لوحدها 10 ملايين طفل معاق يعانون من الأمراض الوراثية التي لا علاج لها «الدكتور عادل عاشور أستاذ الوراثة الإكلينيكية والأطفال بالمركز القومي للبحوث، صحيفة الأهرام، 5-2-2023»، وزواج الأقارب سبب الأمراض الوراثية فيها بنسبة 90% «الدكتورة إكرام فطين أستاذ الوراثة والكيمياء الحيوية ونائب الرئيس المركز القومي المصري للبحوث، صحيفة الأهرام، 5-2-2023». وحسب مركز دراسات الجينوم العربي في دبي؛ العرب لديهم أحد أعلى معدلات الأمراض الجينية بالعالم بسبب زواج الأقارب، وحوالي 63% من الأمراض الجينية في العرب سببها زواج الأقارب «english al-Arabiya, 22 سبتمبر 2009». وتسبب زواج الأقارب بارتفاع نسبة الأمراض الوراثية بالسعودية إلى 700 مرض وراثي. وتبلغ نسبة الأمراض الوراثية بالسعودية حالة لكل 1000 مولود حسب إحصاءات مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بينما باليابان حالة لكل 8000 مولود. وتعد السعودية الأعلى عالمياً بمعدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية. وهناك 3 ملايين سعودي مصابون وحاملون لأمراض الدم الوراثية وسببها زواج الأقارب، وعدد المصابين بأبرز مرضين منها «الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا» حوالي 1.5 مليون شخص. ويتلقون إعانات حكومية مالية بأكثر من 600 مليون ريال. وتتوقع إحصائيات طبية سعودية ازدياد عدد المصابين والحاملين لهذين المرضين الخطيرين خلال الـ30 سنة القادمة لخمسة ملايين شخص يكلفون الدولة حوالي 3.1 مليار ريال، ويصل عددهم لأكثر من 12 مليون شخص بحلول عام 2052. وتعتبر هذه النسب مرتفعة بدرجة كبيرة بالمقارنة مع الدول الأجنبية، وتكلفة علاج مريض الخلية المنجلية الواحد 230 ألف دولار سنوياً، ومجموع التكلفة للمريض الواحد حتى سن الخمسين حوالي 9 ملايين دولار «واس، 29 نوفمبر 2018». وحسب الدراسات، فالسعودية الأعلى عالمياً بنسبة التشوهات الخلقية، حيث تبلغ واحداً من كل 12 مولوداً بسبب زواج الأقارب، بينما النسبة العالمية هي 1 لكل 33 مولوداً «الدكتورة أمل الهاشم، رئيسة الجمعية السعودية للطب الوراثي»، والسعودية الأعلى عالمياً بالأمراض الوراثية، فنسبة السعوديين المصابين بالأمراض الوراثية عشرة أضعاف مقارنة بالأمريكيين «الدكتور أيمن عبدالعزيز السليمان المستشار الوراثي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث» «الاقتصادية، 1 يونيو2009»، والتكلفة السنوية لعلاج الأمراض الوراثية بالسعودية 30 مليار دولار «عكاظ، 26 مايو 2021»، وتنفق وزارة الصحة لعلاج المريض الواحد المصاب بمرض وراثي نصف مليون ريال، ونفقات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الأطفال المصابين بإعاقات نتيجة هذه الأمراض 80 ألف ريال سنوياً للطفل الواحد. وصرح رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتور زهير رهبيني أن زواج الأقارب مسؤول عن الإصابة بالأمراض الوراثية بنسبة 100% «الوطن، الأحد 8 يناير 2017»، وبإحصائية أخرى 70% من الأمراض الوراثية بالسعودية بسبب زواج الأقارب «صحيفة مكة، الأحد 5 أبريل 2015». وبمسح للهيئة العامة للإحصاء بالسعودية 55.83% من السعوديين ذوي الإعاقة المتعددة تربط بين والديهم صلة قرابة، 72% من الأطفال المصابين باستسقاء الدماغ بالسعودية ومصر نتيجة زواج أقارب «عكاظ، الأحد 16 يوليو 2017». وكشفت دراسة كويتية عن معاناة أبناء زواج الأقارب من صعوبات تعليمية شديدة بخاصة الذكور «الرياض، 25 يوليو 2013». ودراسة بباكستان أظهرت أن أبناء زواج الأقارب هم الأقل في إكمال التعليم The Impact of Consanguineous Marriage on Children’s Human Capital in Pakistan, Theresa Chaudhry، ودراسة 61.5% من العرب المصابين بإعاقات عقلية بالنقب أبناء زواج أقارب Consanguineous marriage and intellectual and developmental disabilities among Arab Bedouins children of the Negev region in Southern Israel: a pilot study، ودراسات أخرى أظهرت أن عسر القراءة كان أكبر بأبناء زواج الأقارب The effect of consanguineous marriage on reading disability in the Arab community، The Effect of Consanguineous Marriage on Reading Disability Based on Deep Neural Networks، ودراسة أظهرت زيادة صعوبات التعلم المدرسي بأربعة اضعاف في أبناء زواج الأقارب Inbreeding and learning disability in Croatian island isolates، ودراسة بينت أن أبناء زواج الأقارب كانوا أقل في مستوى الذكاء والإنجاز المدرسي Effects of inbreeding on cognitive performance, JOSEPH BASHI، ودراسة أظهرت أن عسر الحساب/صعوبة تعلم الحساب كانت أكبر بأبناء زواج الأقارب The Effect of Consanguineous Marriage on Dyscalculia in the Arab Community، ودراسة تركية بينت أن زواج الأقارب سبب رئيسي لصعوبات التعلم Children at Risk of Specific Learning Disorder: A Study on Prevalence and Risk Factors، وزواج الأقارب يسبب انتشار تشوهات خلقية بالأعضاء التناسلية واضطرابات خلقية بالهوية الجنسية بالسعودية «رئيس تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور ياسر جمال»، «التشوهات بالأعضاء الجنسية منتشرة بصورة كبيرة بمحافظات الصعيد بسبب زواج الأقارب» «الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة بطب الأزهر»، دراسة سعودية عن تسبب زواج الأقارب بانتشار عدم تطور الأعضاء الجنسية واضطراب الهوية الجنسية الخلقي Molecular genetics of disorders of sex development in a highly consanguineous population، ويسبب زواج الأقارب زيادة الإصابة بالأمراض العقلية والنفسية وبخاصة مرض الانفصام الخطير والهلاوس والذهان وأنواع الفوبيا، والاكتئاب الحاد، واضطرابات الشخصية واضطرابات القلق»Consanguineous Marriage and the Psychopathology of Progeny: A Population-wide Data Linkage Study «، Does consanguinity increase the risk of mental illnesses? A population based study, Abdulbari Bener، ويسبب زواج الأقارب مشكلات بالكلام والإعاقات السمعية والبصرية والصمم الوراثي؛ دراسة للدكتورة لحاظ الغزالي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، وشملت أطفالاً من دبي والشارقة وخورفكان والعين بينت أن 92% من الأطفال الذين يعانون من الصمم كانوا نتيجة زيجات الأقارب. ويسبب زواج الأقارب قصوراً بالنمو وضمور المخ وتخلفاً عقلياً وانخفاض معدل الذكاء، دراسة للدكتور عادل عاشور أستاذ طب الأطفال والوراثة بالمركز القومي المصري للبحوث على الأطفال المصابين بالتخلف العقلي كشفت أن 67% منهم أبناء لزواج أقارب، ودراستان عن تسبب زواج الأقارب بالتوحد Consanguinity in India and Its Association With Autism Spectrum Disorder، The association between parental consanguineous and the risk of autism spectrum disorders: a case-control study، وأيضا متلازمة قصور الانتباه وفرط الحركة «الإمارات اليوم، 10 ديسمبر 2016»، ويسبب زواج الأقارب انتشار العقم بخاصة لدى الذكور كما تظهر ذلك دراستان Consanguinity and family clustering of male factor infertility in Lebanon, Parental Consanguinity in Infertile Males, Abdullah Demirtas. وحسب دراسة طبية للبروفيسور «هيومان موسافي فاطمي» المدير الطبي لمركز IVI Fertility الشرق الأوسط، فزواج الأقارب مسبب رئيسي للعقم بدول الخليج، وحسب دراسة حوالي 7 ملايين زوج بدول الخليج يعانون من العقم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ مستوى العقم 15% مرتفعاً بذلك عن المعدل العالمي 10% بسبب زواج الأقارب «عكاظ، 1 يناير 2020»، والقول الفصل بمسألة زواج الأقارب يجب أن يكون للطب فقط (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) أي: أهل الاختصاص، وحسب الطب فزواج الأقارب يتسبب بالأمراض الكارثية التالية وكلها قاتلة ومشوهة ومعوقة ولا علاج شافياً لها، والأدوية التي تعطى لها هي الأغلى وترهق ميزانية الصحة: ضمور المادة البيضاء المتبدل اللون -دواؤه «لنملدي» تكلفة الجرعة الواحدة 4.25 مليون دولار-، ضمور العضلات الشوكي -سعر الجرعة الواحدة من دوائه «زولجنسما» 2.1 مليون دولار-. دراستان تثبتان أن زواج الأقارب يرفع نسب الإصابة بجميع الأمراض الخطيرة الشائعة كالسرطان والسكري والربو والأمراض العقلية والنفسية Consanguineous Marriages and Their Effects on Common Adult Diseases: Studies from an Endogamous Population، Influence of autozygosity on common disease risk across the phenotypic spectrum، وزواج الأقارب يسبب زيادة الإصابة بسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية والقولون والمستقيم والبروستاتا Impact of Consanguinity on Cancer in a Highly Endogamous Population. وحسب دراسة للدكتور عبد الباري بنر من كلية الطب بجامعة الإمارات على المواليد الإماراتيين للفترة 1983-1997، فإن 80% من الأطفال الذين يعانون من سرطان الدم هم لآباء أقارب «صحيفة البيان، 13/12/2010»، ودراسة للدكتور يوسف عبد الرزاق من كلية الطب بجامعة الإمارات توصلت لزيادة نسبة السرطان بزواج الأقارب «صحيفة البيان 24/6/2012»، ودراسة بالنيبال أظهرت أن زواج الأقارب السبب الرئيسي لإصابة الأطفال بسرطان العين Tots born out of consanguineous marriage at risk of eye cancer، تشوهات خلقية وإعاقات عقلية وجسدية، التليف الكيسي، مرض فقر الدم المنجلي، مرض بِيلَةُ الفينيل كيتون، مرض غوشيه، متلازمة داون، الشلل الدماغي، أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا)، مرض جوشر، أمراض القلب الوراثية، زيادة الإصابة بالزهايمر Recent Consanguinity and Outbred Autozygosity Are Associated With Increased Risk of Late-Onset Alzheimer’s Disease. وتوصلت دراسة مشتركة لجامعة واشنطن ومركز Ace للزهايمر في برشلونة لزيادة فرصة الإصابة بالزهايمر بزواج الأقارب بنسبة 12% حتى بالقرابة البعيدة، متلازمة تيرنر، الفشل الكلوي، متلازمة إدوارد، متلازمة البطن البرقوقية، مرض تاي ساكس، متلازمة كرموسوم إكس الهش، الصرع والتشنجات، أمراض الحساسية، الأكزيما، الشفة المشقوقة، شق سقف الحلق، مرض شاركو-ماري-توث، الجلاكتوسيميا، داء ويلسون، التصلب الدرني، مرض الكلية المتحوصلة الذي يؤدي للفشل الكلوي، فرط الشعر الخلقي وتشوهات الأسنان والفك والوجه، متلازمة بروجيريا، التقزم، مرض جفاف الجلد المصطبغ، الهيموفيليا، خلل التنسج الثؤلولي، الشلل الوراثي، متلازمة يونر تان، اضطراب نقص المناعة، نقص البروتين سي و إس، استسقاء الدماغ، مرض الذئبة الحمراء، زيادة أمراض الحمل والإجهاض المتكرر والولادات المبكرة، الانحلال الجلدي الفقاعي، عمى الأطفال بسبب المياه الزرقاء والبيضاء، القرنية المخروطية، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، متلازمة أبرت نون إهلرز، متلازمة كوكين، التهاب الشبكية الصبغي، أمراض خلل التمثيل الغذائي والاستقلابي، مرض التليف العصبي، مرض العظام الزجاجية، أمراض الجهاز العصبي الوراثية، داء هنتنغتون، وأمراض العظام وتشوهات الأطراف الوراثية والقدم الحنفاء، السنسنة المشقوقة، زيادة القابلية للإصابة بالأمراض الالتهابية والسل والتهاب الكبد «ب» المزمن Consanguinity and susceptibility to infectious diseases in humans، وفيات الأطفال. ودراسة رصدت أن المتزوجات من أقاربهن يصبن بسرطان عنق الرحم بشكل أكبر، الذي ينتج عن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. وفسرت الدراسة السبب بأنه ينتقل إليهن من علاقات الزوج الجنسية المتعددة الناتجة عن الشعور بالنفور الجنسي من الزوجة؛ لأن لديه شعوراً لا واعياً بأنها أشبه بالأخت لقرابتها له. وهناك نفور فطري من الشهوة تجاه المحارم Consanguinity as risk factor for cervical carcinoma, S Denic. وضعف الشهوة للزوجة لأنها من الأقارب ذكره الإمام أبوحامد الغزالي «إحياء علوم الدين» (2/41) «أن لا تكون من القرابة القريبة، فإن ذلك يقلل الشهوة»، ودراسة أظهرت أن زواج الأقارب يجعل أعمار الأبناء أقصر من غيرهم Health Effects of Cousin Marriage: Evidence From U.S. Genealogical Records. وحسب دراسة لجامعة كامبريدج وجامعة كوبنهاغن، سبب بقاء الإنسان الحديث وانقراض الأنواع البشرية الأخرى كنياندرتال قبل 34 ألف سنة أن الإنسان الحديث تجنب زواج الأقارب، بينما الأنواع الأخرى تزوجت الأقارب، مع العلم أنه بعالم الحيوان عندما تبلغ الذكور سن التزاوج تترك جماعتها لكي تتزاوج مع جماعة أخرى، ولا يحدث تزاوج مع الأقارب، فالحيوانات تتجنب ضرر زواج الأقارب بالفطرة، ودراسة على 70 دولة وجدت حيث يشيع زواج الأقارب لا تتطور ديمقراطية Consanguinity as a Major Predictor of Levels of Democracy: A Study of 70 Nations، ودراسة على دول عربية وغيرها توصلت إلى أن «زواج الأقارب معيق كبير للتنمية الاقتصادية»، والدول التي حققت تنمية أعلى هي التي تجاوزت زواج الأقارب An Empirical Analysis of Consanguineous Marriages on Economic Development، ودراسة رصدت أن زواج الأقارب سبب تخلف أفريقيا بالتنمية وتجاوزه سبب تقدم آسيا The Role of Consanguineous Marriage on the Success of Asia and the Failure of Africa: Panel Neural Network Analysis، والعرب قديماً لاحظوا أضرار زواج الأقارب؛ قال عمر بن الخطاب: «مالي أراكم يا بني السائب قد ضَوَيتم، غرّبوا النّكاح لا تضووا» أي: تزوجوا الأباعد/الغرباء لئلا يضعف نسلكم. قال ابن منظور في لسان العرب: «في الحديث: «اغتربوا لا تضووا»، أي تزوجوا في البعاد لا في الأقارب لئلا تضووا أولادكم، وقيل معناه، انكحوا في الغرائب دون القرائب فإن ولد الغريبة أنجب -أذكى- وأقوى، وولد القريبة أضعف وأضوى ومعنى: لا تضووا، أي لا تأتوا بأولاد ضعفاء». وقال الإمام الشافعي «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ص٩٨: «ليس مِن قوم لا يُخرِجون نساءهم إلى رجال غيرهم، ولا يُخرجون رجالهم إلى نساء غيرهم، إلا جاء أولادُهم حَمقى». وقال ابن قدامة الحنبلي بالمغني (7/83): «يختار الأجنبية فإن ولدها أنجب، ولهذا يقال: اغتربوا لا تضووا يعني: انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم، وقال بعضهم: الغرائب أنجب». وكذلك الشعوب الأخرى لاحظت أضرار زواج الأقارب منذ القدم ولذا منعته؛ الصين في الفترة (1368–1644)، والإمبراطورية البيزنطية منعت زواج الأقارب وجعلت عقوبات عليه تراوحت بين الإعدام والنفي ومصادرة الممتلكات والجلد، والكنيسة المسيحية حرمته منذ العصور الوسطى وفرضت عقوبات عليه بفسخ الزواج والطرد من الكنيسة. ويعتبر العلماء كالبروفيسور Joseph Henrich المختص بالأحياء التطورية أن تحريم الكنيسة الكاثوليكية لزواج الأقارب بالعصور الوسطى هو من أسباب نهضة وتطور الغرب كما أظهرت ذلك دراسته المشتركة The Origins of WEIRD Psychology.

