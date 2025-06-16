أحمد الشمراني



قد تصادفك في مشوارك الحياتي عدة كبوات إن لم تستفد منها لتصحيح مسارك فحتماً ستتضاعف وتأخذك إلى الارتهان إلى الرد على كل سؤال يطرح عليك (خلوني في حالي)..

أسقط هذه المقدمة على النصر الكيان الذي يعيش حالة مد وجزر جعلت كل قضاياه تُسجل ضد مجهول...!

صديقي وزميلي محمد الدويش أخذني في هذه التغريدة إلى الإمعان في الأسئلة وترك استفهامها: هل سيحدث لـ ⁧‫#الأهلي‬⁩ ما حدث له بعد الثلاثية؟

‏هل سيحدث لـ ⁧‫#الاتحاد‬⁩ ما حدث له بعد دوري 2023؟

‏ما حدث لـ ⁧‫#النصر‬⁩ بعد الدوري الاستثنائي..

‏ينتصب السؤال التاريخي: لماذا لا يكون الاستقرار الناجح إلا في ⁧‫#الهلال‬⁩ بينما يخرج الناجح من منافسيه؟

يقول ألكسندر بوشكين يا محمد «لكل إنسان في العالم أعداء، لكن أنقذنا من أصدقائنا يا الله!».

الأهلي الذي أحبه لا أخاف عليه من أعدائه بقدر ما أخاف عليه من ناس عنيتهم بهذا الكلام (ركبوا «سفينة الفرح» وهم أول من خرق هذه «السفينة» وعطلوها سنوات..!!).

‏ألف شكر لمن أصلح هذه السفينة ⁧‫#كانوا‬⁩ فعلاً (ماهرين)..

الله يحمي الأهلي من الانتهازيين والمحرضين يا محمد...!

ألست القائل: «إذا شاهدتَ نادياً يكثر فيه تغيير اللاعبين الأجانب دون سبب واضح.. فاعلم أنّ السمسرة شغّالة فيه.. والسماسرة منه وفيه..».

من الأدب الروسي أهدي لكم هذه الومضة: «شيخوخة البعض لا ترجع إلى عدد السنين، بل إلى نوع تلك السنين».