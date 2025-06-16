امتلأت وسائل التواصل منذ فترة عن ما سمي بالذكاء الاصطناعي أو الصناعي، لا يهم أي الوجهين عندي. وهذه لعبة استثمارية احتكارية يلعبها أباطرة سياسيون وتجار، من ايلون ماسك حتى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحد الامريكية في ولايته الثانية.

وانساق خلف هذا التوجه متعلمون وغير متعلمين تقليداَ ومحاكاة، والنتيجة تكرار في تكرار، هذا يذكرني بما كان مشابها في بداية 2000م - 1400هـ حين أعلن أنه يتوجب استبدال الحواسيب لأن هذا سوف يضيع ما خزن من معلومات ووثائق ـ حينها سعت أجهزة الحكومة إلى شراء أجهزة جديدة بمئات الآلاف من الريالات واستفاد التجار، وتبين أن ذلك الوهم لم يكن له نصيب من الصحة فقد كانت المعلومات والوثائق سليمة، بل هل يمكن نسيان ما حصل لآلاف أجهزة الكمبيوتر خلال جائحة كورونا حين جعل التعليم عن بعد فتم اصلاح آلاف الأجهزة وإعادة تشغيلها.

لقد سبقت موسوعات كثيرة ما قيل إن الذكاء الصناعي حققه، فكانت معاجم اللغات ومنها العربية قد حفظت الكلمات ومشتقاتها ليسهل استرجاعها والبحث في معانيها ومعجم لسان العرب لابن منظور رحمه الله مثال، وكذا الحال مع موسوعة ويكيبيديا مطبوعة أو الكترونية، ولا يمكن إغفال جوجل الذي بات اليوم مصدراً من مصادر المعلومات بحثاً وتدقيقاً، فيكفي أن يكتب الشخص ما يريد الاستعلام عنه فيأتيه الخبر اليقين.

كل هذا لأن المعلومات محفوظة مما سبق ذكره، وبالتالي فإن الذكاء الصناعي يجد المعلومات فينخلها بعمليات البروسس ليحصل على ما يعطيه للناس دعونا نستعرض تعريف ويكيبيديا للذكاء الصناعي من خلال موقعها على الشبكة الإلكترونية:

ويمكن أن يُعرَّف الذكاء الاصطناعي بأنه ذكاء تبديه الآلات والبرامج مثل القدرة على أن يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل.

فهل بعد هذا التعريف من شك أن العقل البشري الذي صنع بذكائه الحواسيب وخوارزميات ومعادلات رياضية هو مثلما سماه العالم الكبير الأستاذ إبراهيم البليهي سلمه الله أن العقل يحتله الأسبق، ولا علينا مما نشر في ميكروسوفت أن (الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية والعالم) في مقالها الطويل في موقعها فهذا هو ديدن شركات الاستثمار في البحث عن الثراء وتكثيف الشراء والبيع.

لكن دعونا نسبح مع تعريف طريف جميل متداول أن ما يدخل من معلومات ستخرج مثلما دخلت:

جودة القرارات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجودة التحليل للقضية أو الحالة أو المشكلة التي سيتخذ القرار بشأنها، وجودة التحليل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجودة المعلومات من حيث الدقة والعلمية والشمولية والحداثة، والمثل الأجنبي يقول «قاربج إن قاربج أوت» بمعنى إذا كانت المدخلات مخلفات فستكون مخرجاتك مخلفات أيضاً).

ولعل الاستدراك لا يقلل من أن بلادنا المملكة العربية السعودية قد استثمرت طاقات وأموالا في الإفادة من تطور التقنيات لصالح الوطن، وما إنشاء سدايا إلا نموذج متميز لقدرة العقل السعودي في السبق بعمل واسع الانتشار وغير مسبوق في نظام توكلنا وأبشر

رفع التحية للعالم الفذ عبدالله شرف الغامدي ومن معه من الرجال والنساء، والتحية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزيرها السواحة ومن معه من الشبان والشابات.

وقبل كل أولئك التحية والتقدير بالفخر والامتنان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قاد شباب وشابات الوطن لبلوغ المجد للوطن.