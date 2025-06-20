جمال الكشكي



ليس طبيعياً أن تندلع الحروب في شتى ربوع العالم في آن.. مفاتيح السلام في أدراج مغلقة بأختام إحداثيات المستقبل، «تل أبيب» في مهمة توراتية بتوقيع جابوتنيسكي وبن غوريون وبيغن.

الحرب على إيران زيارة إلى إسرائيل الكبرى، القصة أبعد من إجهاض النووي، وجربنا ذلك في العراق وروسيا وليبيا.

تعلمنا الدرس، لكن لم نتعلم تفاديه مرة ثانية، ترامب يجيد فن التجريب وحياكة أساطير حلفائه.

تتزايد المخاطر كلما مر يوم بعد الآخر من دون توقف الحرب، فالطرفان يقتتلان بضراوة، أوهام نتنياهو دخلت الاختبار الصعب، منذ خمسين عاماً لم تشتبك «تل أبيب» مع عاصمة تمتلك جيشاً نظامياً، وقوة شاملة.

أخيراً أقول إن منسوب غضب الخرائط وصل منتهاه، وإنه لا بد من التدخلات الحكيمة لوقف مزالق هذه الحرب حتى لا يصبح العالم في قبضة اللا يقين.