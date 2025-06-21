ليلى الجابر



أزمة إدارية تُعيق تقدم نادي النصر السعودي وتهدد إرثه التاريخي، حيث تصاعد التوتر وصوت الجماهير في مساحة العضو الذهبي السابق طلال الرشيد.

يمر نادي النصر السعودي بفترة عصيبة تتسم بالغموض والتوتر الإداري مما أثار قلق الجماهير وأعضاء الشرف على حدٍّ سواء.. الأزمة الحالية التي يعيشها النادي ليست مجرد تراجع في الأداء الرياضي بل تمتد إلى سوء الإدارة وغياب الشفافية وتأخر اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهدف إلى إعادة «العالمي» إلى مكانته الطبيعية.

ففي مساحة الأستاذ طلال الرشيد؛ الذي وصفه الجمهور بالشجاعة والجرأة، اتضح لهم من خلال حديثه عمق الأزمة النصراوية، إلى جانب تغريدة الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان التي أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير وتزامنت مع مساحته.

جذور المشكلة

نادي النصر يعاني من خلل إداري واضح، حيث تتحكم لجنة تنفيذية مكونة من أربعة أشخاص فقط في جميع القرارات الحساسة، مما أدى إلى تعطيل العمل التنفيذي وتقليص صلاحيات الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، هذا الوضع أثار استياءً كبيراً بين الجماهير التي ترى أن النادي يتجه نحو «كارثة» إدارية ورياضية، كما وصفها طلال الرشيد في مساحته على منصة «إكس».

الرشيد دعا إلى تدخل عاجل من ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة النصر لإنقاذ النادي من هذا العبث، مشيراً إلى أن الإعداد للموسم القادم يتم بطريقة غير مهنية مع معسكر تدريبي قصير لا يخدم تجهيز الفريق بدنياً وفنياً.

الأزمة تفاقمت مع تراجع أداء الفريق هذا الموسم؛ حيث خسر النصر كأس السوبر السعودي وودّع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وابتعد عن صدارة دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثالث بـ41 نقطة خلف كل من الاتحاد والهلال.. هذا التراجع أثار غضب الجماهير التي طالبت بتغييرات جذرية في الإدارة والجهاز الفني التي كانت سبباً في سوء مستوى النادي.

طلال الرشيد صوت الغضب النصراوي

في مساحته على منصة «إكس» وجّه طلال الرشيد بكل جرأة الانتقادات اللاذعة للإدارة الحالية، معتبراً أنها تعمل بطريقة تضر بمصلحة النادي.. وأشار إلى وجود أطراف داخل النادي، وصِفت من بعض الجماهير في بعض المنشورات على «إكس» بأنهم يسعون لتفريغ الفريق من لاعبيه المميزين وتعطيل مسيرته.

الرشيد دعا الجماهير إلى مواصلة المطالبة بالتغيير، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب الجمهور للضغط من أجل إصلاح الأوضاع، كما طالب الإدارة الحالية بوقف التعاقدات مع لاعبين أو مدربين حتى تتولى إدارة جديدة هذه المهمة لضمان اختيارات تتماشى مع طموحات النادي.

صرخة الجمعان من القلب أم إقرار بالعجز؟

تغريدة ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي لنادي النصر جاءت كتعبير صريح عن إحباطه من الوضع الحالي، وكشفت عن تفاصيل مثيرة حول الأزمة الإدارية.

أكد الجمعان أنه حاول التعامل مع الأزمة بهدوء وحكمة، لكنه وجد نفسه عاجزاً عن تنفيذ التغييرات المطلوبة بسبب غياب الصلاحيات الكافية، وهذا ما أثبته الرشيد في مساحته.

وقال الجمعان إنه لم يوقّع على أي عقد من عقود اللاعبين، وهذا يعكس مدى تهميشه داخل النادي!!

حيث يبدو أن اللجنة التنفيذية هي من تتخذ القرارات الحاسمة!!

التغريدة تُشير إلى دلالات عميقة فهي ليست مجرد تعبير عن الإحباط بل محاولة لتبرئة الجمعان من اتهامات الجماهير بأنه «خيّب ظنها»، كما أنها تلمح إلى وجود وعود لم تُنفذ، مما يعزز الشعور بأن هناك محاولات لكسب الوقت دون تحقيق إصلاحات حقيقية.

ومن جهة أخرى، قد تُفسَّر التغريدة على أنها إقرار بالعجز، مما يثير تساؤلات حول قدرة الجمعان على قيادة النادي في ظل هذه القيود.

مستقبل النصر ماذا بعد؟

أزمة نادي النصر الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها تتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف سواءً الإدارة أو الجماهير والمسؤولين.

مساحة طلال الرشيد وتغريدة ماجد الجمعان كشفتا عن حقائق لا يمكن تجاهلها، ووضعت الكرة في مرمى المسؤولين لاتخاذ قرارات حاسمة.

النصر ليس مجرد نادٍ رياضي، بل هو كيان يحمل آمال الملايين وإرث تاريخي، وإنقاذه يتطلب تضافر الجهود ووحدة الصف.

نادي النصر رمز رياضي كبير يستحق إدارة قوية وشفافة تحترم طموحات جماهيره، والأزمة الحالية هي اختبار حقيقي لقدرة «العالمي» على تجاوز التحديات.

يبقى السؤال الأكبر: هل سيكون الموسم القادم بداية جديدة للنصر أم استمراراً للأزمات؟