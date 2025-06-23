عثمان بن حمد أباالخيل

صحتي أولاً، نفسي أولاً، السعادة قرار هذه ليست شعارات، بل ضرورة مؤكدة للإنسان الذي يعشق نفسه. صحتي أولاً عندما تجامل بالحديث فإنك لن تخسر شيئًا، ولكنك عندما تجامل على حساب صحتك فقد تخسر الكثير المجاملة والصحة يا للأسف هناك من يجامل على حساب صحته خصوصًا من يمر بحالة صحية حرجة أو بداية مؤشرات صحية مقلقة. السعادة قرار، السعادة موجودة في دواخلنا لكنها تحتاج إلى قرار لمن أراد أن يكون سعيدًا. نفسي أولاً هذا ليس مصطلحاً، بل ضرورة على الإنسان أن يعتني بصحته العقلية والجسدية والنفسية ويتقبل نقاط ضعفه، ويتعامل مع نقاط قوته بشكل أفضل. تقدير النفس طريق سهل للإنسان الذي يحب ذاته ويقدّرها ويعز نفسه. استغرب من الإنسان الذي لا يقدّر نفسه فكيف يطلب من الآخرين أن يقدّروه معادلة صعب فهمها لكنها توجد عند البعض. بيت شعر أعجبني للشاعر المتنبي:

(يا عزة النفسِ كوني في العُلا قمراً

فالعيش دونك مثل الغصن إن مالا).

حب النفس له صور كثيرة ومنها، تقبل الإنسان مميزاته وعيوبه، فهو يعلم في النهاية أنه إنسان وليس ملاكاً، لديه مميزات تميزه عن الآخرين، ولديه عيوب يعمل على إصلاحها طوال حياته. حب نفسك أولاً، افعل من أجل نفسك كل شيء، لست مجبراً على إرضاء أحد. باختصار عزيز النفس هو الإنسان الذي يرى نفسه فوق سماء العز، إذا نظر إلى من هم دونه لا ينظر لهم بعين الشفقة، بل بعين الرحمة والحب، يسير حسب قناعاته في الحياة لا خلف عواطفه.

كم هو جميل حين تحب نفسك، كنْ حكيماً فلا تتسبب بحماقة تضرك والآخرين، أن تحب نفسك، لا تحمل في قلبك ضغينة ولا حسداً وحقداً على أحد، أن تحب نفسك، تشعر بالحب تجاه الجميع، تشعر بالفرح والغنى والطمأنينة، أن تحب نفسك ارسم الابتسامة على شفاه الآخرين، أن تحب نفسك قدِّر مشاعر الآخرين ولا تسخر منهم، أن تحب نفسك كن قدوة للآخرين في تواضعك وكرمك وطيب نفسك وكلامك الموزون. أن تحب نفسك حدثها بالأخبار والمواقف الإيجابية، أن تحب نفسك لا تدخلها في نقاش بيزنطي، أن تحب نفسها خفف عليها ضغوط الحياة وأسعدها بهدية جميلة. حين تحب نفسي لا تتخلَّى عن التزاماتك الحياتية والاجتماعية فهذا سنام حب الذات. (إنَّ لربِّكَ عليك حقًّا، وإنَّ لِنَفسكَ عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ)، هذه العبارة التي قالها الصحابي الجليل سلمان الفارسيّ. ديننا الإسلامي يشجع على على ثلاثية العلاقات وهي إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق. في الواقع نحن نعطي للذات ثلث الوقت في الحياة الدنيا، وثلث العلاقة بالخالق وفيها العبادة والمعاملات والثلث الخير العلاقة بالناس والمخلوقين ومنها الزوجة، والأقرباء، والزوج، والأبناء.

همسة شخصية: (حب النفس ليس أنانية ولا تكبراً، بل باب مفتوح لحب الآخرين).