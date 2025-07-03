عثمان بن حمد أباالخيل

بنوك الدم، بنوك مالية، بنوك رقمية، وبنوك أخرى تختلف في مسمياتها لها طابعها القانوني وعملاء كثر، تملك مباني كبيرة يديرها موظفون على اختلاف مناصبهم ومستشارون، ولها فروع لكنها قليلة مقارنة ببنك المشاعر. بنك المشاعر ليس له مبنى، هو يعيش داخل الإنسان، كل الناس ملايين البشر، بل المليارات.

المشاعر والعواطف تنبع من المخ وليس القلب كما نتوهم دائماً، فالقلب وظيفته محددة بضخ الدم للجسم كله، ولكن المخ هو الذي يحتوي على مراكز الإحساس المختلفة مثل الخوف والحب وغيرهما من المشاعر. الحياة ليست كلمات منمقة أو مشاعر مزيفة، الحياة قيم إنسانية، ومشاعر صادقة.

بنك المشاعر مثل بنك المال، مكان لودائع ورصيد، ولكنه تودع فيه المشاعر الإيجابية مثل الحب، والتقدير، والامتنان، بينما يمثل الرصيد قوة العلاقات الإنسانية. هذه العلاقات، مثلها مثل الحسابات البنكية، تحتاج إلى استثمار مستمر لتعزيزها وصيانتها.

بنك المشاعر هو مفهوم يعتمد على فكرة الادخار العاطفي، حيث يتم تعزيز العلاقات من خلال تراكم المشاعر الإيجابية والذكريات الجميلة. يمكن توظيف هذا المفهوم بشكل فعال لخلق رصيد قوي للمحبة بين أفراد الأسرة والمجتمع وحيثما يتواجد الإنسان.

من مميزات بنك المشاعر أنه ليس هناك قيود أو معاملات أو تواقيع، بنك تفتح فيه ما شئت من الحسابات، فعملية فتح الحساب لا تستغرق سوى ثوانٍ. من الطبيعي أن رأس المال هو رصيد من المشاعر الإنسانية الإيجابية والمستفيدين من هذا الرصيد أنت تحددهم وتحول لهم ما شئت من رصيدك.

بنك المشاعر لا يعترف بالحدود أو العملات، فالعطاء فيه لا يقاس بالكم، بل بنقاء النية وربط العلاقات بعضها ببعض، صاحب الحساب لا يمكن إلغاء حسابه الشخصي فهو نشط وفعال طالما قلبه ينبض بالحياة.

عمر الإنسان قصير وهو بطبعه يحب الخير للناس أجمعين، فلا أجمل من كلمة طيبة تمسح بها على قلب امتلأ غصة أو حُرم من عطف وحنان، أو فقد عزيزاً وحبيباً، والأجمل عندما يكون ذلك الإنسان من أبنائك أو بناتك، وقمة الجمال عندما تكون أمك أو أبوك، المشاعر هي جوهر التجربة الإنسانية، التي تمنح لحياتنا طابعها الفريد، وتؤثر على قراراتنا، وسلوكياتنا، وحتى صحتنا العقلية والجسدية. شخصياً حسابي الشخصي في بنك المشاعر حساب مستمر منذ عرفت معنى المشاعر الإنسانية، حساب في حالة تغذية شبهة يومية، فالمستفيدون في حياتي كثر. حسابي الشخصي لا يحصل رسوم إيداع أو تحويل أو حساب مكشوف فهو نشط. دعوة صادقة غذوا حساباتكم الشخصي في هذا البنك المميز، ودعوه أخرى صادرة من أعماق القلب من لا يملك حساباً، لمَ الانتظار؟ افتح حساباً حينها سوف تعرف معنى المشاعر الإنسانية على اختلاف أسمائها. همسة شخصية: تألمت كثيراً من أناس توقعت أن أكون مستفيداً مميزاً من بنك مشاعرهم، لكن للأسف خاب ظني.