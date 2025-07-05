أحمد الشمراني



حملة تضليل قادها إعلام الهلال ومن يسير في ركبه ضد الوزارة واتحاد الكرة تحت عنوان ( تركوك وحيداً يا هلال)، وهذه كذبه كشفتها مواقف تذكر وتشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم، وآخرها السماح بالتسجيل في غير موعده، ونفس الاتحاد لم نجد له أي موقف مع نادي الاتحاد في النسخه الماضية، بل إن الاتحاد طلب تأجيل مباراته مع ضمك أو نقلها إلى الشرائع ولم يعيروه اهتماماً، فلماذا يا إعلام الهلال تغطون شمس مواقف الاتحاد السعودي بغربال...

قريب بل قريب جداً ينتظر الأهلي مثل هذه المواقف، وأتمنى أن تبدأ من الآن من شركة الأهلي ولجنة الاستقطابات، فمهمة الأهلي القادمة لا تقل أثراً عن مهمة الهلال لكنها أكبر تأثيراً بحسابات البطولات....!!!

ميسي خيار أول للأهلي، فلماذا لا نرى ما يمكن أن يكون أملاً، فصمتكم قد يكون هدوءاً، لكن نطمع أن يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة....!!

أسهلُ سعادة أو تعاسة بين أقدام ليس بينها قدمك، لذلك أغبط من تتقلب سعادته أو تعاسته بين فوز وخسارة لا دور له بهما..

‏لقد اختصر حياته بكرة تتقاذفها أقدامٌ مليونية تذهب لغرف نومها لتنام ملء جفونها، بينما يسهر خلقٌ جرّاها ويختصم..

‏الكرة في حياتي فرح أو زعل مؤقت والمشاركة بإعلامها حضور سهل..

‏أما سعادتي أو تعاستي فتعظم شؤونها في عيني..

بهذه (التغريدة) أخذني زميلي الأنيق شكلاً وحرفاً محمد الدويش إلى مقولة قالها صديقنا المشترك صالح الطريقي (لن أرهن سعادتي بأقدام اللاعبين).....!!

المبدعون يا محمد لا تشيخ عباراتهم..

صديقي محمد الرطيان أهداني هذة الومضة: لا تبهرك، وتخدعك طريقة تعاملهم الراقية مع من هم بمستواهم أو أعلى منهم. تريد أن تعرفهم على حقيقتهم: انظر كيف يتعاملون مع من هم دونهم!