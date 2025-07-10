من الواضح أن المهل الدوليّة للبنان بخصوص احتكار الدولة للسلاح، تندرج في إطار استراتيجية إقليمية صارمة وواضحة.

تصريحات المبعوث الأميركي توماس برّاك تشكّل نقطة تحوّل جوهرية في أسلوب التعامل مع السلاح في لبنان. مَسيرات «حزب الله» بغطائها العقائدي بمناسبةِ عاشوراء ليست جملة عابرة في منتصف السطر، ولا مجرد استعراضٍ في شارع، وإنما تعني المعاندة لكل الضغط المطروح من المؤسسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة) التي أكّدت -حسب مصادر قناة «العربية»- ضرورة انصياع «حزب الله» لموضوع تسليم السلاح، بل إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال لهم: إما الالتزام بقرارات الدولة وإما «سنمضي من دونكم».

في آخر لقاءٍ معه، أدلى وزير العدل السابق أشرف ريفي بتصريحاتٍ أساسية. أقوال ومعلومات من رجل أمنٍ ووزير سابق في الدولة. وما كانت الأفكار التي طرحها اعتباطية وإنما واقعية تصبّ في صلب معالجة الأزمة اللبنانية. تحدّث عن قصة تحالف «داعش» مع «حزب الله» بالتفصيل. حتى إن الحزب عالج مصابي «داعش»، وأودعهم في حافلات خضراء.

والأهم من كل ذلك أن الحديث عن حربٍ داخليةٍ مع الحزب بات مطروحاً أكثر من أي وقتٍ مضى. وقال أشرف ريفي في حواره المتلفز، إن الناس سوف يدافعون عن أنفسهم. لم تعد أجواء القوّة لـ«حزب الله» في 7 مايو (أيار) 2008 كما هي عليه اليوم.

«حزب الله» مهزوم وليست لديه قيادات فعّالة، وإنما جموعٌ من المتحمسين المتعطشين لخوض أي مغامرة داخليةٍ من أجل البقاء. ممارسات العنف من «حزب الله» ضد أطراف لبنانية أخرى في السنوات الأخيرة السابقة لن تستمر. ألمح أشرف ريفي إلى تقاربه مع حزب «القوات اللبنانية» في حال حدوث أي تهديد. ما عادت القرية على ما هي عليه، تحوّلت الأمور، وتغيّرت الأحاديث، والأيام دُول، والماء لا يجري في النهر مرتين.

في تصوّري أن الحزب لم يفهم جيداً الضربات التي تلقاها، فهو يخاطب جمهوره، من دون تغيير آيديولوجيته.

من الصعب تغيير آيديولوجية الحزب من دون إنهاء أفكار العنف والسلاح. عبر التاريخ، فإن النظريات الشمولية لها وقتها المحدد ثم تنتهي وتزول؛ إما بتقادم الزمن وإما بقوّة الحرب.

أثبتت القوّة الضاربة الأخيرة أن «حزب الله» لم يعكس مستوى خطابه الاستعراضي الذي يتحدث به عن آلاف الصواريخ والمقاتلين. ثمة علوم عسكرية واستخبارية وأنماط حربية جديدة. لم تعد الحروب تخاض بالسكاكين والبنادق. العيش بالتاريخ وبطولاته وشعاراته وأناشيده وأغانيه لن يجرّ على الإقليم سوى مزيد من الدمار.

الخلاصة أن الدولة في لبنان تحاول جاهدةً من أجل أمرين؛ أولاً: إعادة قرار السلاح والحرب والسلام إلى الدولة. ثانياً: صناعة أفكار جديدة بغية تموضع لبنان عربياً ودولياً وبخاصةٍ بعد فشل الإدارة السابقة في ذلك وانحيازها ضد دول الاعتدال وعدم إدانة الضربات الصاروخية، وتحالفها كلياً مع «حزب الله» وبالتالي صدر على رموز تلك الإدارة العقوبات المعروفة، ولكن نحن في زمن الحيوية، ومَن تفاءل بالخير وجده.