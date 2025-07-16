حمد الحمد

في تاريخ 15 يوليو 2025، كان من المفترض أن يجري العرس الانتخابي المعتاد لرابطة الأدباء كل سنتين، وقبل الانتخابات بساعتين وصلت مكالمة من وزارة الشؤون بإلغاء الانتخابات في ذلك اليوم ولإشعار آخر.

لا أعتراض، لكن لو أعلمت الرابطة بسبب الإلغاء مبكراً لتلافت الأمر وأجريت الانتخابات في موعدها.

لكن الإلغاء تم بصورة فورية قبل ساعتين، وكان الخبر كالصاعقة على الفرق المرشحة بعد تعب شهرين من العمل والاتصالات والجهد المبذول.

نعم، انتخابات رابطة الأدباء في الكويت هي الشكل الديمقراطي النموذجي في الكويت، حيث لا احتكار للسلطة، وتناوب على مجلس إداراتها أكثر من 15 أميناً عاماً منذ التأسيس عام 1964، ومع بداية الألفية ابتعد الكبار وأتيحت الفرصة للشباب لإدارة الرابطة بدعم وتشجيع الكبار.

الانتخابات لدى الرابطة عرس وفرح، ولكن لماذا اختارت وزارة الشؤون أن يكون الحدث في منتصف الصيف وأغلب الأعضاء في سفر، ولكن لحب الأعضاء لرابطتهم البعض أجل سفره للمشاركة وأنا أحدهم، وآخرون عادوا من سفر للمشاركة ومنهم الدكتور خليفة الوقيان وآخرون.

قبل ساعتين الفريق المشارك في الانتخابات وكلهم أحبة وإخوة أعدوا صحون الحلويات والعصائر وغيره بانتظار الأعضاء، ووصل بعض الأعضاء الكبار وبعضهم في مرض أو على عكازات في حرص للمشاركة، وتكون الصدمة أن لا انتخابات.

الآن حدث ما حدث، وننتظر ما تراه الجهات الرسمية لتحديد موعد آخر لتستمر المسيرة النابضة بالحياة في معقل الرابطة الشامخ في العديلية.