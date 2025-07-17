من يهوى قراءة كتب التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي لناسنا ودولنا وديارنا، سيعجبُ من حالة «التكرارية» التي تكاد تكون «استنساخية» أحياناً، في بعض فصول الماضي والحاضر.

قبل مُدّة قرأت كتاباً لطيفاً في حجمه، عميقاً في سبْرهِ، جريئاً في مطالبه، عن دفتر الأيام في بلاد الشام، منذ فجر التاريخ المكتوب.

هذا السِفرُ النفيس من نتاج عقلٍ عربي سوري لبناني عالمي، من ألمع العقول، وصاحب نفسٍ عالية الهِمّة، هو أمين الريحاني الذي رحل عن عالمنا سنة 1940.

عنوان الكتاب «النكبات: خلاصة تاريخ سورية منذ العهد الأول بعد الطوفان إلى عهد الجمهورية بلبنان». عنوانٌ طويلٌ، لكنّه يترجم مضمون الكتاب، الذي صدر عام 1928، أي زهاء القرن قبل الآن.

الكتاب تحقيقٌ باستعراض مستوعبٍ، وعرضٍ شامل، لكن لا بأس أن نغترف غَرْفة منه هنا.

يُعلّق الريحاني على كلام «علاّمة الشام» محمد كرد علي في كتابه الموسوعي «خطط الشام» فيقول: «ذكر صاحب (الخطط) ثلاثة أسباب لشقاء البلاد السورية في الدور العثماني؛ وهي ظلمُ الولاة الذين كانوا يرتشون ليرشوا الوزراء، وظلمُ الجنود الانكشارية الذين كانوا يُصادِرون وينهبون ويهتكون حرمات البيوت والأعراض، وظلمُ صغار الأمراء من أهل البلاد؛ أيْ أصحاب الإقطاعات في الجبل وأولي النفوذ في المدن».

يستدرك الريحاني على كرد علي: «وقد فاته أن يذكر السبب الأول والأهم؛ أي الجهل، الجهل الذي كان مخيِّماً على طبقات الأمة كلها».

هناك جذور عميقة لأصل البلاء في بلاد الشام الكبرى، منذ ما قبل الإسلام، بل ما قبل المسيحية واليهودية، لليوم، استعرضها الريحاني بصراحة وشجاعة، رغم أنه قال إن هذه الأسباب ليست سجناً لا يمكن الانعتاق منه، بلى يمكن، وقد أمكن ذلك من قبلُ في ومضات تاريخية جميلة. والأهمّ، إن إنسان اليوم - يوم الريحاني حينذاك - ليس مربوطاً بسلسلة التاريخ والذاكرة الجريحة.

يسأل «فيلسوف» لبنان وسوريا وأديبها اللامع: «هل نظل مُقيَّدين على الدوام بقيود الأجداد، بل بقيود الخوف والجهل، والتعصّب والأوهام؟ هل نخدم على الدوام مصلحة السادة الرؤساء، المُعمَّمين والمُقلنسين، التي نظنّها مصلحة الوطن؟

هل نخدم على الدوام مصلحة المنتدبين، التي نعلم حقَّ العلم أنها تنافي مصلحة البلاد؟

وهل نرضى بأن نقول: إننا إخوانكم، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ولا ننبذ من قلوبنا كلَّ غلٍّ قديم وكل حقد ديني ذميم؟».

أقولُ: كم هو واجبٌ اليوم، عام 2025، أن نستعيد أسئلة الريحاني هذه عن سوريا والشام ولبنان، التي سألها عام 1928

أليس كذلك؟!