سلطان الزايدي



بعد «انسحاب أو اعتذار» الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي المدرجة في روزنامة الموسم الرياضي الجديد، هناك تفاصيل مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل أن تطبق اللوائح والأنظمة المرتبطة بمثل هذه الحالة، بمعنى يجب على الجهة المشرعة لهذه البطولة والمسؤولة عن اتخاذ القرارات قبل صدور أي قرار أن تعلم أن هذه الحالة قد تتكرر في مواسم قادمة، وقد يظهر نادٍ آخر يفعل ما فعله الهلال، ويعيش اتحاد الكرة دوامة جديدة من التباين في القرارات، لذا من المهم دراسة كل الجوانب والأسباب التي استند إليها الهلال في انسحابه من البطولة؛ ومن ثم اتخاذ القرار الذي يتوافق مع أنظمة وقوانين اللعبة مع شرح كل التفاصيل المتعلقة بالقرار، بمعنى آخر لن يكون مقبولاً عند الشارع الرياضي، حين يكتفي اتحاد الكرة، ممثلاً بلجنة الانضباط، بغرامة مالية أو مثلاً بغرامة مالية وإيقاف عن المشاركة في السوبر لمدة موسمين، كل هذه القرارات تحتاج توضيحاً وتثقيفاً للجمهور الرياضي، اتحاد الكرة في غنى عن التشكيك في قراراته.

قرار الهلال بالتخلي عن المشاركة في بطولة السوبر هو قرار متسرع، ولم يدرس بالشكل الجيد، ووضع كل منظومة اتحاد الكرة تحت الضغط، وبالتأكيد هم بذلوا مجهوداً كبيراً في إقناع الهلال، حتى يشارك ولا يتركهم يعيشون حالة توتر وانتقاد المجتمع الرياضي، رغم أن اتحاد الكرة يستطيع تقييم الأمر ودراسة كل المسببات التي جعلت الهلال ينسحب من السوبر السعودي، وعلى ضوئه تستطيع لجنة الانضباط اتخاذ القرار المناسب، القرار الذي يضمن عدم تكرار هذا الأمر مجدداً، رغم يقيني وفي هذه المرحلة تحديداً لن يستطيع أي نادٍ اتخاذ قرار كالذي اتخذه الهلال لاعتبارات تخص الهلال أولاً، ولا توجد عند أي نادٍ آخر، قد تكون اليوم مقبولة من الهلال وغداً مرفوضة عند غيره، هي مسألة تخضع لتقدير المسؤول عن تنظيم مسابقات كرة القدم في السعودية.

دمتم بخير،،