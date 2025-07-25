هناك نوع جديد من ضحايا الحرب التي بدأت في غزة: ليس المدنيين، ولا الأطفال، ولا النساء... بل ما صار معروفاً باسم «منتظري الطعام والمساعدات». يقف «المنتظرون» في الطوابير بالآلاف، وبدل أن يتلقوا ربطة خبز يُرمون بالرصاص؛ ليس بطريق الخطأ. ألف منهم في أسبوع. ألف «منتظر» في أسبوع. كثيرون يسقطون بعدما أصبحوا هياكل عظمية التقطت لها الصور التذكارية مع وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يُجري جولات دائمة على ميادين الانهيار الأخلاقي، وشِرعة الجحيم.

لأول مرة نسمع، أو نقرأ، في حروب التوحش، أن فئة كبيرة من الضحايا هي فئة «المنتظرين»... الجائع الذي يمضي ساعات في انتظار لقمة، فيلقّمه جيش الدفاع الإسرائيلي رشّة من الرصاص. وهل سمعت ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة من أن هناك نقصاً في الأكفان؛ بسبب قتلى الانتظار؟ وما زلت تصدق الأرقام التي تزودك بها البيانات الإسرائيلية عن الموتى والأحياء، وبطون الأطفال المنفوخة جوعاً وألماً؟

أمام هذه اللوحة الانحطاطية من حالة العالم، بلغنا أن الأمين العام، السيد غوتيريش، «مستاء» مما حدث من قتل بالجوع. شكراً على استيائكم. ولكن ألا تستحق هذه الجريمة، المتصاعدة يومياً، رسالة استقالة من سعادة «الأمين العام»، ومعه «الأمانة العامة»؟ على الأقل التهديد بها... على الأقل الانضمام إلى 25 دولة، تتقدمها بريطانيا، في المطالبة بوقف هذا الإجرام العلني المشهود.

بعد عامين من «القتل بالقتل»، و«القتل بالتجويع»، و«القتل بالإبادة»، كان الأحرى بالدبلوماسي البرتغالي؛ بدل «الاستياء»، أن يقف دقيقةَ صمت؛ أو دهراً من الصمت؛ حداداً على موت آخر عرق إنساني في منظومةٍ الجميع يعرف فشلها، لكن العالم لم يكن يدري أنها تخاف أن «تُعرب» عمّا هو أبعد من «الاستياء»، حيال واحدة من كبرى مجازر التاريخ وأفظعها. الرفض الإسرائيلي لموقف 25 دولة من أهم دول العالم مجرد إفلاس، ونوع مخذول من «الاستياء».