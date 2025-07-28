ذكر الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب السياسي المصري المعروف، والصديق العزيز، في مقالته بجريدة «المصري اليوم»، تحت عنوان «الرياض والقاهرة»، أنّه في عام 2014 قام بزيارة متحف المملكة المعروض في مدينة هيوستن الأميركية، يقول: «وإذا بي أجد وسط المقتنيات السعودية آثاراً فرعونية تدل على وجود مصري قديم؛ وتشير الآثار الفرعونية إلى تفاعلات تجارية وحضارية بين وادي النيل والشام وأرض المملكة».

نعم، تمّ العثور أيضاً على نقوش و«خراطيش» فرعونية في أكثر من موقع بالسعودية، خاصة طرق التجارة، كما في شمال المملكة مثل «تيماء» ذات التاريخ الحضاري العريق الموغل في القِدَم.

وفي عصورٍ متأخرة، نسبياً، لدينا حضورٌ مصري اجتماعي في بعض المدن على الساحل السعودي من البحر الأحمر، وكان فقيه مكّة ومُحدّثها الأول المُلقّب بشيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي الذي توفّي سنة 974 هجرية، من أصلٍ مصري قريب.

على الجانب الشرقي من البحر الأحمر، لدينا تأثيرات كثيرة على مصر، بداية من تدفق القبائل العربية إلى مصر، حتى قبل الإسلام، ثم مع الفتوحات الإسلامية الكُبرى تحت قيادة عمرو بن العاص، وبقية الأمراء، ولدينا هجرات بني هلال وسليم، في العهد الفاطمي بمصر، التي حفرت عميقاً في البِنية الاجتماعية والثقافية المصرية، وهذه القبائل كانت آتية من بوادي نجد والحجاز، واستمرّ تأثيرها لخارج مصر في تونس وليبيا والجزائر والمغرب، وغيرها.

الشاعر البهاء زُهير من رموز الأدب والشعر المصري، تُوفي في 656 هجرية، شاعر من العصر الأيوبي، هو من عرب أرياف مكّة، تحديداً من وادي نخلة المعروف.

شارك كثيرٌ من شباب مكة والمدينة وجدة وبقية الحجاز في مقاومة الغزو الفرنسي لمصر أيام نابليون، وهذه تفاصيل معروفة لأهل التاريخ.

هناك كثيرٌ من العشائر والأسر في صعيد مصر ووجهها البحري من أصولٍ سعودية، وهناك شخصيات وأسر سعودية مرموقة من أصول مصرية.

هذا حديث الماضي القريب، أمّا اليوم فإنَّ السعودية ومصر هما عمودا الاستقرار العربي، تجاه المشاريع المخالفة لمصالح العرب وتجاه العواصف السياسية الدولية المتقلّبة.

في حال تحسّن هذه العلاقة، فإننا نرى تحسّناً في صحة الجسد والروح العربية، والعكس صحيح، ولا نريد تقليب أوراق الفصول السيئة من هذه العلاقة، ففيها فصولٌ لا تسرّ العين، لكن نقف عند الصفحات البيضاء واللحظات الإيجابية التي أثمرت كثيراً.

فقط لو نظرنا لقضية أمن البحر الأحمر، لوجدنا أن الرياض والقاهرة هما الأولى بصياغته وحمايته، مع بقية دول البحر الأحمر. لكن البداية منهما.

وعليه فلا يجوز ترك هذه العلاقة «مُضغة» للفارغين أو المغرضين في ساحات «السوشيال ميديا».

والأمل أنَّ هذه العلاقة ذات الأُسس الاستراتيجية «فيها من الاتزان ما يجعلها دائماً ثابتة على أقدامها»، كما أوضح الدكتور عبد المنعم.