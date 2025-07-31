دخلت كلمة Assassin، وتعني الاغتيال السياسي، القاموس الإنكليزي نقلاً عن العربية، لعدم وجود كلمة مرادفة لها، ويقال إنها الصفة التي عُرف بها رجال «حسن الصباح»، الذي كان يمدهم بالحشيش، ويرسلهم لاغتيال خصومه، ويقال كذلك إن أصلها «الأساسيين»، أو «أصحاب المبادئ»!

أما كلمة نرجسي، بالإنكليزية Narcissist فمصدرها اليونانية، وتعود لأسطورة الشاب «نرسيس»، الذي امتاز بوسامة عالية، ورفض عرض الحب، الذي عرضته عليه الحورية إيكو، فحُكم عليه بالوقوع في «حب نفسه» من خلال انعكاس وجهه على ماء البركة، محدقاً في صورته، ساعة بعد ساعة، ليتلاشى بعيداً، متحولاً إلى زهرة تحمل اسمه، «نرسيس أو النرجس»، والنرجسي في العربية تعني المختال بنفسه.

كتب «ببليوس أوفيديوس ناسو»، أو «أوفيد» (مواليد 43 ق.م)، الشاعر الروماني القديم، في كتابه التحولات Metamorphoses، الذي وضعه عام 8 ميلادية، عن الميثولوجيا الإغريقية والرومانية. وكانت لأعماله آثار كبيرة على الأدب الغربي، ومنها «أموريس» Amores، المكونة من ثلاثة أجزاء من قصائد الحب، و«هيرويديس» Heroides، وهي رسائل وهمية من امرأة إلى أحبائها، وغيرها من الأعمال الشهيرة. وكان الإمبراطور أغسطس، صاحب شهر أغسطس، يحترمه كثيراً، لكنه أُبعد عن روما، لظروف مجهولة في العام الثامن الميلادي.

كان لكتاباته تأثير كبير في ثقافة القرون الوسطى وعصر النهضة، وأصبحت حكاية أوفيد عن الغرور والنرجسية تنسج داخل وخارج أعمال كثيرة، حيث نجدها في القصائد الشعرية لشكسبير. كما استخدم فرانسيس بيكون، الفيلسوف الإنكليزي، المصطلح ذاته قائلاً إنها طبيعة المتطرفين في عشق الذات، إذ إنهم على استعداد لحرق منزل، بغية قلي بيضة! وأن هؤلاء النرجسيين، كما قال الفيلسوف الروماني شيشرون: النرجسيون عشاق لأنفسهم بلا منازع. كما استخدم الشاعر الرومانسي البريطاني بايرون في القرن 19 المصطلح ذاته، وكيف أن «حب الذات دائماً يتسلل إلى النفس، مثل الأفعى لادغة أي شيء تصادفه أو تتعثر به»!

أما بودلير، الشاعر الفرنسي الكبير، فقد كتب: «ينمو حب الذات مثل النمو القوي في قلب الإنسان الطبيعي»، ومن مثلهم كمثل نرسيس، يتأملون الحشد، كما لو كان نهراً، ويرون صورتهم الخاصة.

ما العادات الخمس الرئيسية للنرجسيين؟

1 ــ لديهم دوافع خفية وأجندات خفية أو أنانية بدلاً من التواصل الحقيقي.

2 ــ لديهم عادة إغفال المعلومات أو التفاصيل المهمة، وإخفاء الحقيقة كاملة، وتشويه الحقائق.

3 ــ لديهم عادة أخذ أكثر بكثير مما يقدمون للغير، أو إتلاف أكثر بكثير مما يصلحون.

4 ــ لا يهم ما فعلته للنرجسيين أو كم من الوقت أنفقته لهم، فلديهم عادة الحفاظ على الذات قبل كل شيء في أي وقت دون تردد، وحتى شعور أقل بالذنب أو الندم حيال ذلك.

5 ــ يفتقر النرجسيون إلى الحس الأخلاقي، لا يمكنهم تغيير ذلك، إنهم مصممون على فعل ما يريدون، في أي وقت يريدون، بغض النظر عن الظروف، وربما تكون صورتهم العامة هي التي تمنعهم من ارتكاب جرائم شنيعة.

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لو استدعى كل واحد منا صور وعادات من هم في محيطه، أو «قروبه»، بعد أن أصبح الوجود فيه أطول من الوجود في غرف النوم، فسيجد حتماً «المردم» الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف.





أحمد الصراف