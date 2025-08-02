يؤكد برنامج الخدمة الوطنية الذي احتفلت الإمارات خلال الأيام الماضية بمخرجاته في أكثر من موقع عبر عروض مميزة أنه مشروع مميز بكل ما للكلمة من معنى، بات علامة فارقة في المجتمع ومحطة مهمة في حياة الأبناء ومصدر فخر وارتياح لدى أولياء الأمور والأسر التي لمست تغييراً كبيراً في حياة المتدربين، يصل إلى مستوى النقلة النوعية والنضج الفكري والإدراك ومعالجة الكثير من السلبيات والسلوكيات التي كانت شائعة قبل تطبيقه.هذا البرنامج الذي يمثل تجربة إماراتية رائدة لم يكن مجرد تدريب عسكري أو انضباط أو معسكر تأهيل، بل تحول إلى مسار تحول في حياة الشباب، وتجاوز في محتواه الكثير من البرامج المشابهة، لذلك تجد الفرحة والفخر سمتين بارزتين تجاه كل من ينضم لهذا البرنامج الذي يركز على قاعدة مهمة وأساسية وهي أن مهمة الأمن والدفاع لا تقع على عاتق القوات المسلحة فقط وإنما هي مسؤولية الجميع، وأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تشكل قيمة مجتمعية مضافة تساهم في تغيير الثقافة والفكر المجتمعي.في عالم كعالم اليوم متطور ومنفتح لكنه في الوقت نفسه معقد خاصة في الجانب الافتراضي منه وما يتعلق بالأفكار والمحتوى، كان لا بد من حصانة للأبناء تستهدف إدراكهم لما يجري حولهم، وحمايتهم من كل ضرر، وتعريفهم بحجم الاستحقاقات التي ينتظرها منهم وطن صاعد إلى المستقبل يعيش في رحلة بناء وتنمية متواصلة وسعي للريادة وتمكين للشباب أمل المستقبل وعماده في مواصلة النجاحات فكان لا بد من أجل ذلك أن يكون الشباب على مستوى يواكب هذه المعطيات ويمتلك الخبرات الحياتية التي تجعل الشاب فرداً إيجابياً مؤثراً في هذه الرحلة.النضج وحس المسؤولية والنظرة المسؤولة تجاه الوطن مفاتيح نجاح يركز عليها برنامج الخدمة الوطنية إلى جانب الولاء والتضحية وتقدير المكتسبات وحمايتها، وبث روح التحدي وتشجيع المعرفة وتقديم مصلحة الوطن على أية مصالح شخصية، وخدمة المجتمع وأفراده، عبر الإلمام بمختلف مجالات العمل، وتقديم الدعم في الوقت المناسب، وكذلك تعزيز الحس الأمني لدى الأبناء، وصقل مهاراتهم القيادية، خاصة أن محتوى البرنامج لا يقتصر على معسكرات التدريب، بل يمتد إلى مهام ومنشآت ومؤسسات وأعمال كثيرة ومتنوعة.الإمارات ستظل رائدة ومميزة وسباقة في كل خطواتها لأنها تبني نموذجها الخاص، وتقدم عملاً مخلصاً متكاملاً تتابعه قيادات الدولة وتعمل على دعمه بكل وسيلة، وتوفر له الإمكانات والمناخ والخبرات حتى يضاف إلى رحلة النجاحات بماركة إماراتية.