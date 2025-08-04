يتشارك الإنسان مع ذبابة الفاكهة في 60 في المائة من الجينات، ومع الفئران في حوالي 85 في المائة، أما الشمبانزي فالمشترك بينه وبين الإنسان يصل إلى 98.8 في المائة. هذا الأخير فرق ضئيل، لكن الاستغناء عنه في الحياة الطبيعية استغناء عما يميزنا.

ولا نتحدث هنا عن الفروق الجينية، بل عن منطق التمايز. التميّز يعتمد غالباً على فروق ضئيلة إلى درجة تُغري بتجاهلها، رغم أنها الفارق الذي يُحدث الفارق. بين مقطوعة لموزارت وأخرى لموسيقار محترف لا تجد فارقاً شاسعاً، فقط هناك كسور من الثانية في الحركة... جعلت الأول خالداً، والثاني ضمن دائرة «الجيد».

في الحياة الأكاديمية، يستطيع معظم الطلاب الحصول على الخمسين في المائة الأولى من الدرجات. لكن المهمة أصعب في الثلاثين التالية، ثم أصعب في الخمس عشرة التالية. ومع اقتراب القمة، تصير المنافسة ضارية على كسور الدرجات. وفي مضمار العدو الأولمبي، يفوز الأبطال بكسور من الثانية لا يدركها العقل البشري دون أداة رقمية.

لا تستهينوا بجملة «مش فارقة»، فهي أول فأس في هدم التميّز.

لو صممنا نظاماً يعامل من حصل على 98 في المائة كمن حصل على الدرجة الكاملة، ورأينا أن الفارق لا يستحق، فسنفقد العقول الأكاديمية الفذة. هذه التدخلات تشبه أن تنزع من غوريلا جيناتها التي تميزها عن الإنسان، ثم تتركها في قسوة الغابة. أو أن تنزع من الإنسان قدرته على الكلام وصناعة الأساطير، ثم تدعوه ليلقي كلمة في «تيك توك». تلك هندسة جينية ضررها واضح للعين. والهندسة الاجتماعية التي تلغي الفروق بين الأفراد بعبارة «مش فارقة،» تشبهها في الضرر، لكنها متوارية.

ولا تُلغى الفروق غالباً بقرار مباشر، بل بطريقة عكسية: تخفيف شروط المنافسة إلى حد يفقد معها التصنيف معناه. ما دمت تقرأ وتكتب بلغة منضبطة، فأنت صحافي. ما دمت قادراً على قيادة سيارة فلماذا لا تشارك في سباق محترفين؟ ما دمت مهندساً، فصمّم لنا دار الأوبرا. في الشركات الخاصة، لن تسمح لنفسك بهذا. لأنك ستدفع الثمن. لكي تربح، يجب أن تكون جواهرجياً: يقدّر الذهب، ويزن الفروق بالغرام والميليغرام.

في عالم كرة القدم، تتنافس الأندية على المواهب. وتقيّم بدقة الفروق بين ميسي، ورونالدو، وراشفورد، ونونيز. تُعيد الحسابات وتراجع نفسها. لأن الفروق الصغيرة ضخمة التباين في الربح أو الخسارة. بهذه العقلية يتلاقى الجميع في الممر نفسه: من المواهب، والمديرين، والمستثمرين، والنتائج، وكشوف الحسابات، والجماهيرية.

وبمجرد أن يختفي العقاب المالي على القرارات السيئة تختل المعادلة. حين تتحكم في ما لا تملكه، كما في القطاع العام، ما الذي يمنعك من تفضيل سعيد الجيد على أسعد المتفوّق؟ أو من مساواة الـ98 في المائة بالدرجة الكاملة؟ في الواقع ربما تكسب أكثر في رد الجميل. وليس صدفة أن مجتمعات التملّك الحر والاقتصاد الرأسمالي أكثر غزارة في المواهب من غيرها. وليس صدفة أنه حين يتحكم الموظف البيروقراطي في الفن، تندر المواهب.

ولا تظنوا أن التميز يدفن استهدافاً وعمداً، بل يكون جهلاً بطبيعته. أحياناً لأنه فوق مستوى الإدراك: فالعين لا ترى الحاجب، والخيال الضيق لا يستوعب الواسع. وأحياناً لأن البعض يعتقد أن السنتيمتر هو السنتيمتر، سواء كان أسفل الزانة أو أعلاها.

«مش فارقة» تكلف المجتمعات سنوات ضائعة، وتحرمها من أعزّ ما فيها: مواهبها. «مش فارقة» آلة شفط المواهب من على المسرح وهرسها أو الإلقاء بها في مقاعد المتفرجين المتحسرين. «مش فارقة» باب إلى ثلاث خطوات قصيرة لخنق المستقبل. هل رأيتها هنا؟ هل رأيتها هناك؟