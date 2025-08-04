الثاني من أغسطس (آب) تاريخ الاحتلال العربي في أقسى صوره. سجلت بغداد سابقتين في تعميم سياسة العنف... الأولى في صيف 1958 بانقلاب دموي رهيب على الملكية، والثاني في 2 أغسطس 1990 عندما قرر صدام حسين احتلال دولة الكويت، وتذويبها في العراق.

قبل الاحتلال بفترة، دعت بغداد الشيخ صباح الأحمد، وزير خارجية الكويت، لزيارتها. وخلال الزيارة قدم له رئيس البرلمان، سعدون حمادي، رسالة تتضمن خريطة الحدود «الجديدة» بين البلدين. الضم أرحم.

قلَب الحدثان مسار التاريخ في العالم العربي. الأول؛ بتشريع السطو على الحكم داخلياً. والثاني؛ بتحليل السطو على السيادة، والشعب، وكل ما يملك من تاريخ وهوية.

لم يدرك صدام حسين أن تغيير الخرائط صار ممنوعاً منذ الحرب العالمية الثانية. ولذلك؛ لم يؤثر العدوان على الكويت وحدها، بل ساق 33 دولة للمشاركة في تحريرها. وصار العراق محتلاً، وفقد العالم العربي توازنه، وانقطعت به مسارات التنمية، وحل محل الجيش العراقي القوي ميليشياتٌ متعددة، وانتهت عروض البطولة بأكثر من مليون قتيل، ومحكمة إعدامات تشبه سابقاتها.

انقلب الوضع العربي على كل وجوهه... دخل جيش البعث السوري في حرب ضد جيش البعث العراقي، وظهرت إيران قوةً عسكريةً لأول مرة... انقلب الموقف السوفياتي من حليف للعراق إلى متفرج. لكن الكويت عادت، بعد التحرير، إلى وضعها الكامل دولةً رئيسيةً في الخليج، وسرعان ما استعادت حيويتها ودورها.

في الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو العراقي للكويت، هناك درس أولي: عبث المغامرات ورعونة العبث... خفة انتهت بمقتل الرجل وأبنائه وأصهاره، ومئات الآلاف من البشر، وبهدر مئات المليارات من أموال البناء والتنمية.

تعافت الكويت من آثار الاحتلال سريعاً، والآن يبدو أن العراق أيضاً بدأ يستعيد أنفاسه دولةً مستقرةً ذات دور أساسي.

قبل أسابيع احتفلت الكويت ببلوغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة. لو قبلت بخريطة سعدون حمادي، لما كان فيها الآن مكان لمطار يستقبل أهلها. الأسوأ من الاحتلال لغة الاحتلال.