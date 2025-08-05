ليس كل ما نشاهده يمرّ بسلام، ولا كل ما نسمعه يعبر بلا أثر؛ فنحنُ كائنات تتأثّر وتتلوّن -دون وعيٍ أحيانًا- بألوان من نُحاورهم، ونُتابعهم، ونُصغي إليهم، وقد تبدأ المتابعة بدافع الفضول، أو للضحك، أو لأن “الجميع يفعل ذلك”، ثم تجد نفسك لاحقًا تبتسم لسخافةٍ ما، أو تتسامح مع انحدارٍ ما، أو تُقلّد حركةً أو لفظًا ما.. دون أن تسأل: كيف وصلتُ إلى هذه المرحلة؟

الاعتياد في سلوكنا اليومي عملية تشكيل مستمرة، تُعيد برمجة ذوقنا، وتُعيد تعريف ما نراه طبيعيًّا، وما نعدّه شاذًّا، وقد أشارت نظرية “الغرس الثقافي” إلى أن التعرّض المتكرر لأي محتوى يجعل العقل يتعامل معه كواقع، لا مجرد تمثيل، فيغدو السلوك المنحرف مألوفًا، وتُصبح السخافة أمرًا طبيعيًّا، والسطحية جذابة، والانحطاط مثيرًا للضحك أو التعاطف، لمجرد أن التكرار فرضها على وعيك كأمرٍ معتاد.

تابعتَ تافهًا؟ ستتلوّن شيئًا فشيئًا بتفاهته، ستتحدّث بلغته، وتضحك على نكاته، وتُعيد نشر مقاطعه، حتى ولو كنت تزعم أنك “فقط تراقب”.. لأن خوارزميات التطبيقات تبحث عن التفاعل، وتروّج لما يُثير الجدل، ويجلب الإعجابات، لا لما ينمّي الفكر أو يرفع الوعي، فحين تتابع محتوى تافهًا، حتى بدافع السخرية، فإنك تُرسل إشارة إلى المنصة تطلب فيها المزيد.. وكذا متابعتك للسلبيين؛ إذ سيتسرّب السواد إلى داخلك، وكذا الساقطون؛ حيث ستُضعف مناعتك، وستجد نفسك مع الوقت، وتكرار التعرّض، تُصفّق لهم وربما تقلدهم!

نحنُ لا ننتبه غالبًا لخطورة “التعرّض”، وكيف أن قائمة متابَعاتنا لا تقل أثرًا عن صداقاتنا الواقعية، فالشاشة التي تقرأ منها الآن ليست مجرد هاتف، بل هي بوابةٌ إلى عوالم كاملة، إمّا أن ترتقي بك، أو تهوي بك إلى القاع.. لذلك، لا تكن حياديًّا فيما ترى، ولا متساهلًا فيما تسمع، ولا متسامحًا مع ما تُتابع.. لأن التسلية العابرة قد تُشوّه ذائقتك، وتسرق وقتك ووعيك دون أن تشعر.. فكما نُربّي أبناءنا على اختيار الأصدقاء، يجب أن نُربّي أنفسنا على اختيار المحتوى المناسب، لأن “التعرّض” أخطر من صديق السوء، ولأن المرء لم يعد بخليله، بل “بمتابعاته”!