سامي المغامسي



- ماذا حدث لنادي أحُد؟ وكيف حدث هذا السقوط المريع في جميع الألعاب خاصة كرة السلة والقدم؟ ولماذا تأخرت الجهات المعنية في إنقاذه قبل هذا الانهيار الكبير؟ والسؤال الأهم هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وكيف يتم إنقاذه بعد أن تم تفريغه وانتقال معظم لاعبيه في كرة السلة والقدم للأندية الأخرى، بل إن هناك لاعبين أصبحوا بدون عقود ولهم الحرية في الانتقال.

- قصة نادي أحُد الحزينة حذرت وكتبت عنها كثيرا في عدة مقالات، وحذرت أن يصل الوضع إلى ما وصل إليه للفترة الحالية، وأن لا يصل إلى أبعد نقطة سلبية في تاريخيه، لأن البوادر واضحة جدا، وهذا ما حدث فعلا.

- وهنا سأتحدث عن اللوائح التي سمحت لبعض الذين يبحثون عن الأضواء والشهرة على حسابات الكيانات حتى وإن كان ذلك على حساب تاريخ هذه الأندية العريقة، والبعض يتقدم لترشح ويرأس ناديا جماهيريا وليس لديه أي خبرة في المجال الرياضي، فقط قد يكون دفع طالما دفع يحق له الترؤس والترشح حتى وإن كان ليس لديه خبرة في المجال الرياضي، في الأندية نعم المال مطلوب، ولكن الأهم الفكر والخبرة، حتى لا يذهب المال ويسقط النادي، كما سقط نادي أحُد بهذا الشكل المربع.

- هل تصدقون أن بطل الخليج وبطل كرة السلة السعودية الذي حتى الآن لم يستطع نادٍ آخر تحطيم رقمه في بطولات الدوري أن يسقط بهذا الشكل ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى، هل تصدقون سيد هذه اللعبة وأحد أقطابها وأعمدتها أن يحدث له ما حدث، (عوضين) المشجع الأحدي الشهير يقول (سلة بدون أحد تنعاف).

- صالة المدينة المنورة كانت تغلق أبوابها مبكرا عندما يلعب سيد اللعبة في النهائي والجماهير تزحف مبكرا للحصول على مقعد، حتى يستمتعون بفنون كرة السلة، أين هي تلك الجماهير الآن بعد هبوط عملاق كرة السعودية والخليجية؟.

- قدم نادي أحد الذي كان يشكل أيقونة جميلة في كرة القدم السعودية الآن في دوري الدرجة الثانية والله أعلم ماذا سيكون مصير الفريق الموسم القادم، وقد يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة، ما حدث لنادي أحُد هو من الكوارث الرياضية، كأنك تسقط بناء تم تشييده سنوات طويلة وتهدمه في لحظات.

- جماهير ومحبو نادي أحُد متفائلون خيرا بوزارة الرياضة في إنصاف هذا الكيان الكبير بعد تدخله وحل المجلس السابق، وانتظار محاسبة كل من تسبب في إسقاط هذا النادي المديني العريق، وبالتأكيد الوزارة لن تتخلى عن النادي الذي مثل كرة السلة السعودية خير تمثيل وإعادته إلى عهده السابق، وترشيح من هو مؤهل لإدارة النادي في المرحلة القادمة الصعبة جدا.