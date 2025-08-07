قد تبدو القراءة شيئاً بسيطاً أو نوعاً من الترف بالنسبة للبعض في عصر الفيديوهات السريعة والمحتوى المرئي السريع، العصر الذي اعتدنا فيه على الحصول على المعلومات بشكل سريع جداً، لكن رغم ذلك، لاتزال القراءة من أكثر العادات التي تترك أثراً عميقاً في الدماغ البشري. لا يقتصر تأثير القراءة على اكتساب المعرفة، بل يمتد إلى جوانب أخرى قد تكون نفسية وعاطفية وسلوكية، مثل تحسين التركيز، والأمور المتعلقة بالمشاعر، وتنمية الخيال، بل وحتى خفض مستويات التوتر. لهذا لم تكن القراءة يوماً مجرد هواية، بل عملية عقلية متكاملة تشكل طريقة الشخص في التفاعل مع العالم.أظهرت دراسة تم نشرها في مجلة «اتصالية الدماغ» التي تصدرها جامعة إيموري الأمريكية، أن قراءة الروايات تترك آثاراً عصبية قابلة للقياس على الدماغ، تستمر حتى بعد انتهاء القراءة بأيام. استخدم الباحثون تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة نشاط الدماغ لمجموعة من المشاركين الذين قرأوا رواية، ولاحظ الباحثون زيادة في الترابط العصبي في مناطق ترتبط بالإحساس الجسدي والتخيل، وهو ما يشير إلى أن القراءة لا تنشط المخ أثناء عملية القراءة فقط، بل تعيد تشكيل شبكاته العصبية بشكل مؤقت يشبه تجربة عيش الأحداث.هذه النتائج تؤكد أن الدماغ لا يفرق كثيراً بين التجربة الحقيقية في واقع الحياة وتجربة القراءة إذا كانت غنية بالتفاصيل والتفاعل والوصف الشعوري، ولهذا، فإن قراءة الأدب أو المقالات المتعمقة أو السرد القصصي الجيد تسهم في توسعة آفاقك العاطفية والمعرفية. من يقرأ بانتظام يكون غالباً أكثر قدرة على فهم الناس، واتخاذ قرارات، وتنظيم أفكاره بوضوح. القراءة ليست استهلاكاً للكلمات أو نشاطاً لتضييع الوقت، بل هي تمرين يومي للعقل على الانتباه والربط والتخيل. وفي زمن التشتت السريع والملهيات الكثيرة، قد تكون القراءة واحدة من أبسط الوسائل وأكثرها فاعلية لاستعادة التركيز وبناء عقل أكثر مرونة. ومثل هذه الدراسة وغيرها، لا تدعم التوجه نحو القراءة، وحسب، بل إنها توجه رسالة لكل أب وأم، ولكل معلم ومربٍ بأن يعمل على تعزيز هذه العادة الجميلة والثرية والمفيدة جداً في قلوب وعقول الأطفال منذ نعومة أظفارهم، لأنها تمنحهم الخبرة، والمعرفة، وأيضاً الثقة في مواجهة تحديات الحياة المختلفة، فضلاً عن قدرتها النفسية على تخفيف الضغوط وإدارة المشاكل وحلها.

