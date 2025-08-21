عماد الدين أديب



الضمانات التي تطالب بها أوكرانيا لتأمين نفسها من أي اعتداء محتمل في المستقبل من الجيش الروسي معقدة وصعبة، وفيها تفاصيل تقنية يعتقد الخبراء أنها سوف تواجه بالرفض من قبل الكرملين. من ضمن مسودة المطالب التي تقدمت بها أوكرانيا ويتم تنقيحها من قبل خبراء حلف الأطلنطي العسكريين، أفكار يصعب على الطرف الروسي قبولها.

مثلاً تطالب أوكرانيا بموافقة روسيا على قيام قوات الأطلنطي برئاسة الولايات المتحدة بعمل مراقبة جوية للحدود بين روسيا وأوكرانيا على مدار الساعة. مثلاً هناك شروط لوجود القوات العسكرية الروسية على الحدود ونوعية الأسلحة ومدياتها، خاصة في مجال الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

روسيا ترى أن هذه الشروط غير متوافقة مع حالة الوضع الميداني للقوات الروسية على الأرض.

الكرملين يرى أنه انتصر عسكرياً، ويحق له وفق هذا الانتصار أن يحصل على شروط المنتصر. علمنا التاريخ، وهو خير معلم، أنه أحياناً بعض المغالاة في الضمانات تفسد أهم التسويات.