أحمد الشمراني



وأنت تبحث عن موقع في منصة الأبطال عليك أن تدفع الثمن عملاً على أرض الملعب..

قد تصرخ مرة وألفاً، لكن الصراخ لا يمكن أن يكون ثمناً للانتصارات؛ لأنه صراخ.. صداه خارج الميدان ومؤلم يرجع الصدى..!

مليار- بأي عملة - لا يكفي أن تصنع فريقاً بطلاً يقاتل من أجل رفع كأس؛ لأن المال والأسماء وحدها لا تكفي.

الأهلي الذي فاز بكأس النخبة والسوبر لم تصل صفقاته مالياً إلى صفقات النصر والهلال والاتحاد، لكنه تفوّق بقرار مدرجه، وقتال لاعبيه، وروح سيد المدربين ماتياس.

زعلكم يهمني، أقولها بصوت عالٍ لمن يفكرون مجرد تفكير في منجز حققه الأهلي من الملعب ويريدون تحقيقه من خارج الملعب..!

الأهلي الذي تكالبتم عليه قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة هو البطل المتوّج بجدارة واستحقاق؛ ولهذا أردد بكل اللغات ومنها البرتغالية: زعلكم يهمني كثيراً.

الأهلي لم يطلب المشاركة، ولم يكن مستعداً لها، لكنه استجاب لطلب اتحاد القدم بعد أن انسحب الهلال.

القادسية كان بإمكانه عدم اللعب بحجة أنه وصل للنهائي، أما أن يخسر بخمسة وبعدها يصدر ذاك البيان...!

أما النصر فهو يبحث عن قشّة يتمسك بها بعد أن خسر في الليلة الكبيرة، والنصر نفسه كان بإمكانه الانسحاب مستنداً على قرار لجنة الاستئناف.

عدت إلى المباراة، ومن خلالها رأيت ما فعله الهويش بالأهلي، ووجدت من الكوارث ما جعلني أردد، أو بلاش أردد؛ حتى لا أقهر قلوباً أتعبها الانتظار..

أخيراً:

أما وقد انفضّ السامر، وتوّج الأهلي فهنا أقول بكل روح رياضية: خيرها في غيرها.