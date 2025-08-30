جاء توماس برّاك إلى السياسة من المال، وفي المال الغني دائماً على حق. وهاجر رحلة من لبنان إلى أميركا، وبين الدول الحق للأقوى. وبسبب قلة تجاربه الدبلوماسية، لم يصل بعد إلى الدرس الأهم، وهو أن الوسيط يُصغي ولا يتكلم، وإذا تكلّم، ففي صوت غير مسموع.

نسف الموفد الرئاسي الأميركي، في لحظة غضب، كل ما كان قد بناه في أعقد حرائق الشرق الأوسط. شهور من المساعي والأسفار، واللقاءات، ورفع التقارير إلى رئيسه، و«تدوير الزوايا»، ثم فجأة طفح كيله وصرخ في الصحافيين: حيوانات...!

وهذا في لغة الحيوان: مثل البقرة التي تحلبها صاحبتها إلى ما قبل النقطة الأخيرة. وعند النقطة الأخيرة، ترفس الوعاء بكل ما حلبت.

عندما جاء برّاك يعلن ما وصل إليه حتى الآن من نتائج المساعي، ضجّ الصحافيون ضجيجهم كعادتهم في لحظات السباق، ونسي الوسيط أن هذا «سلوكهم» في مثل هذه الحالات. فصرخ بهم: تصرف حيوانات!

أحرج الوسيط جميع الناس: المهمة الهشّة، والمرحلة البالغة الدقة، والهشاشة، والموقف الأميركي، والقصر الجمهوري الذي يداري المساعي مثل أم المولود الجديد.

أُصيبت بعثة برّاك بنيران صديقة أضعفتها وضربت من حولها الشك. وبدل أن يكمل الموفد مهمته في الجنوب براحته، اضطر إلى استخدام الهليكوبتر للوصول إلى نقطة سالكة وآمنة وخالية من مظاهرات «الأهالي»، وهو الاسم الحركي لمؤيدي «حزب الله».

معروف أن برّاك من أقرب الناس إلى الرئيس ترمب، ليس بسبب الشرق الأوسط، بل بسبب رفاقية «الغولف»، وهي لعبة، مثل الشطرنج، تقوم على الصبر والتمهل والتمعن. ولذا يجيدها غالباً كبار السن والمتقاعدون. لا نعرف ماذا سيكون مستقبل برّاك سواء موفداً أو لاعب غولف. لكن المهام التي بين يدَيْه لا تحتمل ردود الفعل التي بلا ضوابط. كيف سينظر المتأملون واليائسون إلى الانفجار العصبي، بينما هم يتلمّسون أي بادرة، أو نبأ جيد، أو شبه جيد؟ ليست أعصاب برّاك وحدها على الحافة. الجميع خائفون، ولو ليس إلى الدرجة التي يرون فيها الصحافيين في حالة غليان، وقلق، وتدافع، ولا يجدون في ذلك سوى سلوك حيواني. يحسن بالموفد الكريم أن يشتغل أكثر على مفرداته.

في العمل الدبلوماسي يبحثون عادة عن عبارات مواربة، أو عن صمت طويل. أي شيء أفضل من «قاموس المحامي الغاضب»...