ناهد الأغا

أطلقت هيئة الموسيقى النسخة الأولى من مهرجان الطار في العاصمة السعودية الرياض.. والتي أقيمت على مسرح أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد، وتزامنت إقامة المهرجان مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومهرجان الطار يأتي احتفاء بالموروث الموسيقي السعودي الأصيل ويلقي الضوء على جماليات ومزايا آلة الطار كونها عنصراً ثقافياً خاصاً في الهوية الموسيقية الوطنية السعودية. يتضمن مهرجان الطار باقة من الفعاليات الفنية والأنشطة الممتعة والمثرية وعلى سبيل المثال لا الحصر تجارب تفاعلية للجمهور؛ أركان التصوير؛ أركان مستوحاة من سوق الحلة للآلات الموسيقية؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز وإثراء تجربة الجمهور.

فعالية تفردت بها المملكة وحدث ثقافي مميز يتماهى مع دعم المواهب المحلية وذلك من خلال تخصيص مساحة للتفاعل مع جميع الفئات من الجمهور وفي ظل جو غني بالبهجة والإبداع والأصالة؛ وإنه من الأهمية بمكان تعزيزه مكانة العاصمة الرياض كوجهة للمهرجانات الثقافية والفعاليات المحلية والعالمية.

والمهرجان يأتي ضمن الجهود المباركة التي تبذلها هيئة الموسيقى من خلال إبرازها للثقافة الموسيقية السعودية ودعم حضورها في المشهد الثقافي وتعزيز مكانتها وترسيخها ضمن قالب الحياة العصرية التي تواكب تقنيات العصر الحديثة؛ ناهيك عن تقديم الفعاليات المميزة والتجارب الفنية الملهمة والتي تجمع الإسهام في دعم المواهب والحفاظ على الموروث الشعبي المحلي والتمسك به وتقديمه لجمهور المملكة سواء المحلي مع القادمين من جميع أنحاء العالم.

شارك في المهرجان وعلى مدى أيامه الأربعة مجموعة من الفنانين بتقديم أعمالهم الفنية؛ وكما أسلفنا إلى جانب أنشطة مصاحبة للفعاليات ومثرية لتجارب الجمهور؛ فمثلاً منطقة السوق المستوحاة من سوق الحلة للآلات الموسيقية التي يمكن للزوار فيها اقتناء الآلات الموسيقية وشرائها؛ ومشاهدة كيفية صناعتها مباشرة بأيدي الحرفيين المبدعين.

كذلك التجارب التفاعلية التي تمكن الجمهور من اكتشاف القيمة الموسيقية لآلة الطار وإيقاعاتها عن كثب وبشكل تفاعلي؛ كذلك أركان التصوير التي تمنح الجمهور فرصة رائعة لتوثيق لحظاتهم الممتعة في أجواء من البهجة وبفن راق نابض بالحياة.

أما الفنانون المشاركون بمهرجان الطار هم:

في الليلة الأولى من مهرجان الطار شاركت الفنانة تهاني السلطان والفنان دحوم الطلاسي.. وفي الليلة الثانية الفنان إبراهيم السلطان والفنانة رحاب الشمراني. والليلة الثالثة الفنان تركي الجازع والفنانة خديجة معاذ. الليلة الرابعة كانت مع الفنانة همس فكري والفنان إبراهيم الحكمي. قدم الفنانون المشاركون في ليالي المهرجان مجموعة من الأعمال الغنائية المتنوعة التي جمعت بين روح التراث واللمسة العصرية؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز رسالة المهرجان الفنية في إثراء المشهد الموسيقى المحلي وتوثيق حضور آلة الطار في العروض الفنية السعودية.

وبمهرجان الطار وأمسياته التي تفيض سحراً، كانت إيقاعات التراث السعودي الموغل بالأصالة تتوهج بتألق منقطع النظير على مسرح أبوبكر سالم وسط حضور جمهور غفير.. لتكون آلة الطار التراثية الأصيلة مليكة الأمسيات؛ مشرعة من خلال مزاياها نافذة جديدة تحتفي بالموروث الموسيقي السعودي المميز بفرادته؛ لتعيد صياغته بروح عصرية تجعل من المملكة وجهة استثنائية لفلكلورها المحبب الذي ارتبط بمناسباتها الاجتماعية واحتفالاتها الشعبية على مر الأجيال المتعاقبة.

وتظل الموسيقى وطناً يحيا وأرض تصغي لألحانها، وسماء تحتضن أصواتها.

شكرًا هيئة الموسيقى على كل نبضة إبداع، ولكل من ساهم في هذه الأعمال وقد زرعتم في القلوب دفء الفن والانتماء.