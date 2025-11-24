لبنيامين نتنياهو أسلوبه في التعامل مع من يعتبرهم أعداء لإسرائيل. اضطراره إلى قبول اتفاق لوقف النار لا يعني بالنسبة إليه تجميد ما يعتبره الحق في قتلهم. ينتهك وقف النار ويتهم الأعداء بالإقدام على ذلك. يقدم عملياته العدوانية بوصفها رداً على انتهاكات الجانب الآخر. هذا ما يحدث في غزة وما يحدث في لبنان. الأولوية المطلقة لديه هي «استكمال المهمة» أي شطب مراكز الخطر.

من تابع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يستغرب ما فعلته إسرائيل البارحة وقبل ذلك. قال هؤلاء إن إسرائيل لن تنتظر بعد اليوم استفحال الأخطار داخل حدود الدول المجاورة لتتصدى لها. أوضحوا أن الدولة العبرية ستبادر إلى محاربة الأخطار الوليدة في مهدها. وتصرفت إسرائيل على أساس أنها وحدها القادرة على تقدير طبيعة الأخطار وحجمها. يضاف إلى ذلك أن نتنياهو وكبار مساعديه شددوا على أنهم لا يبحثون عن هدنات، بل عن حسم الحرب وضمان عدم العودة إليها. وهذا يعني نزع سلاح «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان، وهو ما لم يحدث.

يعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن هجوم السابع من أكتوبر أعطاهم تفويضاً بالذهاب في الحرب إلى آخرها؛ أي حسمها. لا يريدون العودة إلى الحرب مع «حماس» بعد سنة أو أكثر، والأمر نفسه بالنسبة إلى «حزب الله».

لم يكن الاعتداء الذي استهدف الضاحية الجنوبية من بيروت أمس مفاجئاً. كانت الأنباء تتحدث عن أن إسرائيل تستعد لتصعيد ضغوطها العسكرية على الحزب ولبنان. اعتبرت إسرائيل محاولات «حزب الله» إعادة بناء قدراته انتهاكاً لوقف الأعمال العدائية وترميماً لمصدر الخطر الذي يشكله الحزب في نظرها. وحين تحدث مسؤول أميركي قبل يومين عن معلومات عن عودة الحزب إلى تعزيز قدراته، بدا واضحاً أن التصعيد الإسرائيلي وشيك.

منذ أسابيع عادت رائحة الحرب إلى الهبوب في لبنان. لم تستطِع السلطات اللبنانية إقناع الجانب الأميركي بأنها بذلت كل ما في استطاعتها لتنفيذ قرار «حصر السلاح» في أيدي القوى الشرعية. في موازاة ذلك، كان أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، واضحاً وصريحاً في أن الحزب ليس في وارد تسليم سلاحه. قال أيضاً إن أي بحث في مستقبل السلاح يجب أن يسبقه انسحاب إسرائيل الكامل من أراضي لبنان وإعادة ما لديها من الأسرى، وأن يكون البحث لبنانياً خالصاً وغير مربوط بأي اشتراطات خارجية. وهكذا لم يستطِع لبنان أن يوفر لنفسه مظلة أميركية تلجم الاعتداءات الإسرائيلية.

ترافق الكلام عن التصعيد الإسرائيلي المحتمل ضد لبنان مع كلام مزداد عن استعداد إسرائيل وإيران للدخول في جولة مواجهة جديدة بينهما. توعدت طهران بإنزال دمار أكبر بإسرائيل في حال تجدد المواجهة. وهددت إسرائيل بضربات أكثر إيلاماً من تلك التي تلقتها إيران في الجولة السابقة.

لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الشهور الماضية. وضعت إسرائيل لهجماتها عنواناً عريضاً وهو منع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته. لكن غارة أمس اعتبرت أخطر من كل ما سبقها منذ اتفاق وقف العمليات العدائية. خطورتها تبدأ من إعادة الهجمات إلى الضاحية الجنوبية من بيروت. والضاحية معقل الحزب الذي شهد خلال الحرب مقتل أمينين عامين وكبار القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان السابق فؤاد شكر.

ثم إن هجوم البارحة استهدف هيثم الطبطبائي «المعاون الجهادي» للأمين العام، أي رئيس أركان «حزب الله». وهذا يعني استهداف «الرجل الثاني» في الحزب واسمه مدرج على لائحة المطلوبين إسرائيلياً وأميركياً. ففي الفترة الماضية، تعدت أدوار الطبطبائي الساحة اللبنانية إلى الساحتين اليمنية والسورية.

يضع الهجوم الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية «حزب الله» في موقف شديد الصعوبة. عدم الرد على هجوم بهذا الحجم، سيعزز الانطباع أن ميزان القوى الجديد يمنعه من خوض حرب مع إسرائيل، خصوصاً بعدما خسر العمق السوري وممر الصواريخ الإيرانية، واتضح حجم الفجوة التكنولوجية والاختراقات. كما سيعزز انطباع بعض خصومه أن سلاح الحزب بات نقطة ضعف للبنان لا نقطة قوة كما يردد.

قيامه بالرد قد يوقعه في فخ الانزلاق إلى مواجهة تسعى إليها إسرائيل قبل أن يستكمل إعادة بناء قدراته. وهناك السؤال عما تستطيع إيران تقديمه إذا اندلعت الحرب، وما إذا كانت مستعدة للمشاركة فيها. طبعاً مع التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تعتبر توجيه ضربة قاصمة للحزب ضرورياً قبل أي جولة مواجهة جديدة مع إيران. هذا إضافة إلى معرفة الحزب أن أكثرية اللبنانيين تعارض العودة إلى الحرب.

ثمة من يعتقد أن طهران ممر إلزامي للبحث في مستقبل ترسانة «حزب الله». لكن؛ كيف يمكن مناقشة ترسانة الحزب مع إيران العالقة في خلاف مع الغرب حول ترسانتها نفسها؟ الأكيد أن الحل الحقيقي في لبنان مرهون بعودة الدولة اللبنانية إلى امتلاك قرار الحرب والسلم بلا شريك، لكن لا ظروف الحزب تبدو ناضجة ولا ظروف طهران، لهذا يبدو «حزب الله» في مأزق. قرار المواجهة قد يعمق خسائره. قرار السكوت على استهداف الطبطبائي سيضاعف مطالبته بقراءة التحولات الكبرى التي حدثت في المنطقة والخروج من دوره العسكري.

الدولة اللبنانية هي الأخرى في مأزق. لا تستطيع التصدي للهجمات الإسرائيلية. لا تستطيع أيضاً الوفاء بالشروط التي وضعتها إدارة ترمب لحماية لبنان؛ وأولها «حصر السلاح». لا يستطيع لبنان العيش طويلاً في ظل رائحة الحرب. حالته مؤلمة وانقساماته عميقة، وقد بدأ العالم يتعب فعلاً من مريض مصاب بنقص القرار ونقص المناعة. مريض لا يستطيع التعافي بقواه ولا يوافق على تجرع العلاجات الدولية.