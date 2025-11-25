العالم العربي اليوم على موعد مع عهد جديد وقيادة مختلفة، قيادة تسعى لامتلاك القوة بكل مكوناتها، قيادة خير ونماء انطلقت من الرياض لتقول للجميع إنه حان الوقت لنستوعب الدروس، ونستفيد من أخطاء الماضي، لنبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا، ونبدأ خطوات البناء على أسس قوية، أهمها بناء الإنسان، والتسلح بالعلم..

تمنحك كابينة الطائرة المقاتلة وأنت على ارتفاع خمسة وثلاثين ألف قدم، وبحكم تصميم مقصورتها الزجاجية صورة واضحة في كل الاتجاهات، امتداد الصحاري اللامتناهي، الجبال بشموخها وما يتفرع منها من أودية، سلاسل الرمال والشواطئ، ومثل ما يمنحك الارتفاع العالي ميزة الرؤية البعيدة والشمول، تمنحك دراسة التاريخ صورة واضحة لما جرى من أحداث في التاريخ القريب والبعيد، قيام الحضارات ثم اختفاؤها، الحروب وأسباب قيامها، انتصاراتها وهزائمها. ما يحقق القادة من مكاسب، أو أخطاء قاتلة.

وحين نحصر الصورة في منطقتنا العربية، ونحاول ربط الأحداث ببعضها، نجد أن الكثير منها أخطاء بشرية واضحة لنا اليوم، لكنها لم تكن كذلك في الأمس، لذا من الظلم أن نحكم على كل مرتكبيها بالخيانة أو العمالة لدول أخرى، لكن ليس من الحكمة أن نقول، تلك أمة قد خلت ثم نسيت، دون أن نستوعب الدروس جيداً. عدم دراسة التاريخ واستنباط العبر يعني تكرارها. ولو قربنا الصورة أكثر، وحصرناها في فلسطين، لوجدنا أنها كانت بؤرة الصراع بين الشرق والغرب منذ الحروب الصليبية، وأن ما جرى في المئة عام الأخيرة كان امتداداً لها. فقد بدأت بتخطيط من الغلاة المتدينين من الصهاينة، بدأت من مؤسسها تيودور هرتزل في 1897 الذي لعب دوراً محورياً في البحث عن وطن يلم شتات اليهود على مستوى العالم. وما يهمنا اليوم هو الكم الهائل من الأخطاء التي ارتكبها العرب، سواء في عدم قبول الحلول الوسط، ومن مبدأ خذ وطالب. أو في الحروب التي خاضوها ولم يستعدوا لها جيداً. وما حصل من خلافات ونزاعات داخل الصف الفلسطيني وفصائله بانتماءاتها المختلفة، وطموح قادتها، صراعات مسلحة قتلت من الشعب الفلسطيني أكثر مما قتلت إسرائيل.

واليوم علينا أن نتساءل عن أهم أسباب تفوق العدو الإسرائيلي ونجاحه في معظم مخططاته، لا أن نعزوه لسبب واحد وهو الدعم من الغرب، ومن أميركا بشكل خاص، بل يجب أن نبحث عن الأسباب الأخرى التي مكنت إسرائيل من هذا النجاح والتفوق، والتي أرى أن من أهمها:

أولاً: التخطيط بعيد المدى، هو ما يميز الحركة الصهيونية منذ نكبات اليهود المتكررة على مستوى العالم، فقد استفادوا من درروس التاريخ، وخطط قادتها لامتلاك القوة، والتي أساسها العنصر البشري، والمال، والنفوذ، فسعوا إلى الجودة في تربية أولادهم، وإعدادهم جيداً للتفوق في كل مراحل الدراسة والالتحاق بأفضل الجامعات، وبأفضل التخصصات. أما امتلاك المال فقد كان طريقهم له هو التخصص في المجالات الأكثر في العائد المادي كإدارة مراكز المال، والمحاماة والطب والهندسة، وامتهان التجارة بأنواعها، أما النفوذ فقد ركزوا على التغلغل في قرارت أقوى الدول على مستوى العالم، وخططوا للتسلل بهدوء إلى مراكز القرار عن طريق تهيئة أولادهم لهذه المناصب بالتخصص والتفوق، ودعم المتفوقين ممن يثقون بولائهم بالمال ليحتلوا المناصب العليا في الدولة، كالسلطات التشريعية، ومستشارين في الهيئات والشركات والوزارات المهمة، وأوجدوا المنظمات التي تدعم هذا التوجه ومن أهمها منظمة إيباك، ونفذوا مخططاتهم بكل صبر وأناة.

ثانياً: الأبحاث والتطوير من أهم أسباب تفوق الدول، وتعد الأبحاث والتطوير في إسرائيل من أهم القطاعات التى تهتم بها، وتصرف عليها بسخاء. وتخصص لها نسبة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يوفر لها استثمارات ضخمة. وتعاون مع مراكز الأبحاث في الدول المتقدمة، ما مكنها من التفوق في مجال التكنولوجيا والعلوم والاستخبارات، والبرمجة بشكل خاص.

ثالثاً: من أهم أسباب تفوق العدو السعي المستمر لإضعاف الدول العربية، والمجاورة لها بشكل خاص، وبشتى الطرق، كشن الحروب، وتدمير المنشآت العلمية، وتدبير الانقلابات، وزرع المناصرين لها في المراكز الحساسة، وتشجيع القادة على معاداة الغرب لتنفرد به وحدها. والتشجيع على إنشاء الأحزاب المؤدلجة القومية والدينية والاشتراكية، وجعلها في صراع مستمر داخل بلدانها وخارجها. ومعلوم أن الأيديولوجيا مرض عضال يحتل العقول فيجعلها مغلقة لا تؤمن إلا بما تشبعت به، ويوافق توجهاتها، وما ينادي به قادتها.

اليوم العالم العربي على موعد مع عهد جديد وقيادة مختلفة، قيادة تسعى لامتلاك القوة بكل مكوناتها، قيادة خير ونماء انطلقت من الرياض لتقول للجميع إنه حان الوقت لنستوعب الدروس، ونستفيد من أخطاء الماضي، لنبني مستقبلاً أفضل لشعوبنا. ونبدأ خطوات البناء على أسس قوية، أهمها بناء الإنسان، والتسلح بالعلم، والتعاون مع أقوى الدول على مستوى العالم. توجه مهم يقوده قائد حالم، امتلك أهم صفات القيادة كبعد النظر، والثقة بالنفس، والشجاعة في اتخاذ القرار، هو الأمير محمد بن سلمان الذي أحسن اختياره الملك سلمان -حفظه الله-، وبدوره اختار القادة والمستشارين المخلصين الشجعان، ومكّنهم كل في مجاله، ليأخذ بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة، ويسعى جاهداً لتمكين كل بلدان الشرق الأوسط لتعيش بأمن وسلام ورخاء وازدهار.