بعلامة كاملة (15 نقطة) يتربع الزعيم الهلالي على قمة الترتيب في دوري أبطال آسيا، وهو أمر ليس مستغربا على الزعيم عندما تتوفر له المقومات لهذا الغرض، ناهيك عن أن صفوف الزعيم بدأت في الاكتمال، وما يسعد الهلاليين بعد الفوز على الشرطة العراقي برباعية ليس فقط الصدارة، أو خروج الكتيبة الزرقاء بشباك نظيفة، وهو ما لم يتحقق في المباريات السابقة رغم الانتصارات، لكن يسعدهم أيضا العديد من الأرقام التي تتحطم أمام الهلال بالوصول إلى الهدف رقم 400 في البطولة الآسيوية، عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو، قبل أن يصل لاحقا للهدف 401 بتسجيل البرتغالي كانسيلو الهدف الرابع في الشباك العراقية، كذلك فقد وصل الزعيم لفوزه الـ 12 على التوالي، وأيضا الـ16 مباراة متتالية من دون خسارة، ومن ضمن مكاسب الزعيم في البطولة الآسيوية حتى الآن هو ظهور الحارس الفرنسي البديل ماتيو باتويي بمستوى مطمئن، وهو ما يبعث الارتياح خلال غياب العملاق بونو مع منتخب المغرب خلال بطولة أفريقيا المقبلة.

إجمالا في هذا الجانب يبقى الزعيم أيقونة الكرة السعودية في القارة الآسيوية والعالمية، وهنيئا لكل الهلاليين هذه الانتصارات التي تدل أن الزعيم قادم في الموسم الحالي لاكتساح البطولات والألقاب تحت القيادة الفنية للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

الكويت لكأس العرب

سعادة كبيرة انتابت الأوساط الكروية الخليجية بعد فوز الأزرق الكويتي على نظيره الموريتاني بهدفين للنجم المبدع محمد دحام في مباراة الملحق المؤهل لكأس العرب، خصوصا أن المنتخب الكويتي قدم أداء مميزا، ويبدو أن الأزرق سيكون الرقم الصعب مع مدربه البرتغالي سوزا، سواء في كأس العرب أو خلال الحقبة المقبلة، خصوصا أن توليفة المدرب سوزا مزيج بين الخبرة والشباب. ما قدمه المنتخب الكويتي خلال أقل من مواجهة المنتخب الموريتاني يؤكد أن الكرة الكويتية تمرض ولا تموت، وكما يقولون "جاكم العد الصعب" في إشارة إلى قدرة الكويت على المنافسة والظهور القوي حتى في أصعب الظروف والأوقات.