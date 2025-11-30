في خطوة رمزية، مليئة بالدلالات، ومفعمة بالايمان، ومدعّمة بالموقف، تُقدم "مجموعة النهار الإعلامية"، بصحيفتها وموقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، على خطوة لم تقم بها في تاريخها على امتداد 93 عاماً، تقضي باستبدال شعار الديك بحمامة السلام ملاقاة للبابا لاوون الرابع عشر في زيارته لبنان، وشعارها "طوبى لفاعلي السلام". للمرة الاولى في تاريخ "النهار"، يتنحّى الديك (لأيام ثلاثة) في رسالة سلام صارخة تطلقها مؤسسة شاهدة على آلام وطن وجلجلته مع الحروب وجراحها، وقد دفعت الغالي ثمناً للحرية والسلام. "النهار" التي رفعت لواء الحرية ولبنان، ضحت بالكثير، وبذلت الغالي حتى الشهادة، لتبقى تلك الحرية راية للبنان. لبنان الذي سئم الحروب الخارجية والاقتتتالات الداخلية يتوق الى السلام. سلام الشجعان، سلام الأقوياء، سلام المحبة، سلام لبنان الرسالة، سلام التعدد والتنوع وقبول الآخر. قد يفسر البعض الخطوة، من ضمن احكام جاهزة ومسبقة كثيرة، بأنها تدخل في سياق الترويج لسلام او تطبيع، لكن الجرأة تقتضي، كما مراراً، مواجهة الواقع، والمجاهرة برفض الحروب، ورفض الإنجرار إليها، ورفض تحمل تبعات القرارات المتهورة التي تقود اليها، والعمل من أجل سلام عادل، سلام يضمن الحقوق، والعيش الآمن والمزدهر. سلام يتوق اليه اللبنانيون لبناء مستقبلهم، ولضمان عدم هجرة ابنائهم، ولعدم تحويلهم وقوداً لحروب الأخرين على أرضهم. هي دعوة من "النهار" لسماع صوت الضمير، الذي يعلنه البابا لاوون، الذي خصّ لبنان بأول زيارة باباوية خارج دولة الفاتيكان، والذي سيحضّنا على مصالحة حقيقية في الداخل، لا الإكتفاء بتجميل واجهة العلاقات ما بين اللبنانيين، وعلى السعي لبناء سلام يتجاوز العقبات والرواسب، فنتحرر من عقد الماضي، ونتطلع الى الضوء. ونحن في "النهار" سنظل نعمل ونردد قسم جبران تويني: نحلف بالله العظيم، مسلمين ومسيحيين، أن نبقى موحدين، إلى أبد الآبدين، دفاعاً عن لبنان العظيم.