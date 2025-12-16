علي الزوهري



هل قتل سقف الحرية كاتب المقال؟ تساؤل طُرح في أحد الملتقيات الأدبية، فدار في مخيلتي أكثر من سؤال: هل فعلاً انتهى سقف الحرية أم اختلف المعنى من الأساس وصار الأسلوب غير المباشر هو ما يوصل رسالة كاتب المقال إلى الشخص أو الجهة التي يريد منها مبتغاه؟ لا يُقتل كاتب المقال حين يُمنع من الكتابة، بل حين يأتي من يمسك قلمه وتصبح الكتابة ذات محدودية يتعرف إليها من جديد، فيتعلم كيف يقول نصف الحقيقة أو حتى لا يقولها، أو يختار الصمت المهذب، أو يأتي بالكلمات غير المزعجة وكأنه يستأذن قبل الدخول.

أكاد أجزم بأننا الأفضل في المنطقة، من حيث الاقتصاد المتنامي، والقوة الأمنية، والبنية التحتية، والتطور العلمي التكنولوجي السريع، والقوانين التي تتناسب مع المعطيات، فكل ما تحتاجه يمكن الوصول إليه، لذلك تكونت لدينا كتابة حسية ورقابية قبل وضع الحرف الأول للمقال، يسبقه السؤال: هل ننتقد أم نكتب لكي نرتقي ونصلح ما يحتاج ليكون أفضل؟

يناقش كاتب المقال مفهوم «سقف الحرية» بوصفه عاملاً غير مرئي لا يتجلى في المنع المباشر، بل في حدود غير مكتوبة تُشكّل وعي الكاتب قبل أن يكتب.

كاتب المقال ولو كان منتقداً، يلتزم بالقيم النبيلة والمبادئ السامية، فيجعل من كلمته فعلاً مسؤولاً، ومن مقاله مساحة لخدمة الوطن وتعزيز الوعي العام، لا وسيلة للتكسب أو البحث عن مكاسب عابرة.