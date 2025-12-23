تعزيزًا لمسيرة التحول الرقمي في المملكة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 صار التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" بواجهته العصرية الحديثة أحد الشواهد الوطنية المعززة للانتقال لعصر المدن الذكية، والتكنولوجيا المبتكرة لصناعة جودة الحياة، نظير ما يمتلكه من تصميم إبداعي وخدمات حكومية رقمية يستفيد منها ملايين المستخدمين من المواطنين والمقيمين وزائري المملكة، بما يمثل خطوة نوعية تسهم في الارتقاء بالبلاد إلى الريادة ضمن اقتصادات الدول القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتتميز الواجهة الجديدة لتطبيق توكلنا بتصميم فني جذاب يجمع ما بين التقنية والألوان وسلاسة التصفح وذلك بما يتناسب مع تلبية متطلبات واحتياجات الأفراد والجهات الحكومية والخاصة، إذ أعيد هيكلة القوائم والتصنيفات لتضمن تقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في تقليل عدد الخطوات للوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأسهل، ورفع كفاءة الاستخدام، لاسيما مع تنامي استخدام تطبيق توكلنا بوصفه رفيقًا يوميًّا لمستخدميه داخل المملكة.

ويلبّي تطبيق "توكلنا" عبر خدماته المتنوعة، مختلف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، ومنها استعراض البطاقات الرسمية للمستخدمين بشكل رقمي مثل: جواز السفر، والهوية الوطنية ورخص القيادة، وبطاقات العمل، كما يدعم التطبيق الجوانب التوعوية للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، من خلال تمكينهم من الاطلاع على الخدمات التي تتضمن استعراض التصاريح والتعرّف على جميع الخدمات المتاحة عبر التطبيق، ومعرفة ذروة الزحام والأوقات المناسبة لزيارة الحرمين والروضة الشريفة، إلى جانب حجز التصاريح للراغبين في أداء المناسك وهم في بلدانهم قبل قدومهم للمملكة.

وتسهم الخدمات التي يقدمها التطبيق في تحسين جودة الحياة من خلال سهولة الوصول للخدمات الحكومية في مختلف المجالات التنموية والحيوية والتي تشمل الخدمات التعليمية والصحية والعدلية والسياحية والترفيهية، إلى جانب العديد من الإمكانات والتسهيلات الكبيرة التي يوفرها التطبيق للتيسير على المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة، واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال تطبيق يتمتع بالتقنية والموثوقية العاليتين.

ويشهد التطبيق تحديثًا مستمراً لخدماته، وشملت التحديثات إضافة تصنيفات متعددة لتسهيل الوصول لخدمات الجهات، مع إتاحة مواقيت الصلاة في جميع دول العالم، علاوة على توفير العديد من الخصائص الذكية مثل إمكانية نسخ الأرقام، والاستماع وترجمة الرسالة بأي لغة مع إمكانية ترجمتها إلى سبع لغات حيّة، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وموثوقية، ويعزز مستوى التفاعل مع أكثر من 1000 خدمة من الخدمات المتاحة عبر التطبيق.

ومن الممكنات الحديثة في التطبيق الوطني الشامل هي إمكانية ربط خدمات الجهات المختلفة ببعضها بعضاً لتشكل رحلة سلسة واحدة للمستخدم، حيث تستطيع الجهات -بالاتفاق والتنسيق بينها- أن تربط بين خدماتها لتسهيل الانتقال من خدمة إلى أخرى ولتشكيل رحلة رقمية بسيطة.

ومن أبرز ما يميز التطبيق الوطني الشامل هو الخدمات المشتركة التي توحد تجربة المستخدم، فالمحفظة الرقمية تعرض البطاقات التي تصدرها الجهات المختلفة للفرد، والمستندات كذلك، وغيرها من المكونات المشتركة التي تستفيد منها الجهات لتتوحد تجربة تقديم بياناتها وبطاقاتها وخدماتها ورسائلها للمستخدم دون الإخلال بإجراءاتها المختلفة.

ومن الجهود التي بذلها تطبيق توكلنا، إطلاق البيئة التجريبية التقنية (Sandbox)، وبدء استقبال طلبات الانضمام للمجموعة الأولى من شركات القطاع الخاص، وذلك وفق معايير وضوابط محددة تضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة ضمن بيئة آمنة ومحكمة، تدعم الابتكار، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أن تطبيق «توكلنا» تصدر أعلى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024م في المملكة، بمعدل 91,29 % من بين (39) منصة رقمية تم تقييمها وفقاً لـ(4) مناظير رئيسة، كما حصل على سبع جوائز منها جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبكرة، وذلك في ظل الدعم المستمر والمتواصل الذي تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله-، لتضطلع بدورها في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني.