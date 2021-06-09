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باريس: بلغ الإسباني رافايل نادال نصف النهائي الرابع عشر له في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلب على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الأربعاء، فيما تنازلت البولندية إيغا شفونتيك المصنفة ثامنة عن لقبها بخسارتها أمام اليونانية ماريا ساكاري التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في الـ"غراند سلام" على غرار منافستها المقبلة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

ويبدو أن المبارزة المنتظرة بين نادال والمصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ستتضح معالمها مساء اليوم حينما يوجه الأخير الإيطالي ماتيو بيريتيني لحجز مقعد له في نصف النهائي.

وتمكن نادال من حسم المباراة لصالح 6 3، 4 6، 6 4، و6 صفر، رغم المقاومة التي أبداها الأرجنتيني.

وقال نادال بعد فوزه "لقد بدأت المجموعة الثانية بشكل سيئ. أدركت التعادل 4 4، لكنني لم أعد بشكل جيد وكنت أعرف أنه سيكون من الصعب الحفاظ على إرسالي".

وهذا هو الفوز رقم 104 لنادال في رولان غاروس (خسارتان فقط)، في مسعاه إلى التتويج بلقبه الرابع عشر من ليرفع إلى 21 عدد ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي).

ويتعادل نادال بعدد الألقاب في الغراند سلام حالياً، مع السويسري المنسحب من البطولة روجيه فيدرر بعشرين لقباً.

وسيسعى الإسباني، والصربي بحال فوزه في وقت لاحق اليوم، إلى حجز مكان لهما في النهائي ليواجه أحدهما الفائز من المباراة التي تجمع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (5) والألماني ألكسندر زفيريف (6).

شفيونتيك تودّع

وحسمت ساكاري بطاقتها إلى نصف النهائي الأول لها في البطولات الكبرى بتفوقها على حاملة اللقب شفيونتيك 6 4 و6 4 في أول مواجهة بين اليونانية البالغة 25 عاماً والمصنفة 18 عالمياً والبولندية البالغة 20 عاماً التي توجت بلقبها الكبير الأول في باريس العام الماضي بفوزها في النهائي على الأميركية صوفيا كينين.

ولم يسبق لساكاري أن وصلت الى أبعد من الدور الرابع في أي من مشاركاتها العشرين السابقة في البطولات الكبرى (من دون حسبان التصفيات في هذه المشاركات)، لكنها حققت الإنجاز هذه المرة في رولان غاروس بعدما تخلصت في الدورين السابقين من البلجيكية إيليز مرتنز والوصيفة كينين.

وقالت بعد التأهل التاريخي "أنا عاجزة عن الكلام. إنه حلم يتحول الى حقيقة... شعور جميل جداً ولم يكن بإمكاني تحقيق ذلك من دون فريقي ودعمه. الطريق ما زال طويلاً أمامنا لكننا خطونا خطوة هائلة".

وللمرة الثانية في التاريخ (بعد بطولة أستراليا عام 1978) منذ بداية عصر الاحتراف والبطولات المفتوحة تتواجد في نصف النهائي أربع لاعبات لم يصلن في السابق الى هذا الدور في الـ"غراند سلام"، وذلك بعد تأهل الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا والسلوفينية تامارا زيدانشيك الى هذا الدور الثلاثاء.

وأنهت ساكاري، الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها من أصل مباراتين نهائيتين وكان في دورة الرباط عام 2019، مواجهتها مع شفيونتيك في ساعة و35 دقيقة بعدما كسرت إرسال الأخيرة ثلاث مرات في اللقاء، لتحلق بمواطنها ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ نصف النهائي عند الرجال الثلاثاء على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

وستكون العقبة التالية أمام ساكاري لمحاولة خلافة شفيونتيك في إحراز اللقب متمثلة بكرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً والتي تتأهل أيضاً للمرة الأولى إلى نصف نهائي إحدى بطولات الـ"غراند سلام"، بعد فوزها على المراهقة الأميركية كيكي غوف المصنفة 25 بنتيجة 7 6 (8 6) و6 3.

وستكون مواجهة دور الأربعة الثانية بين اللاعبتين على الصعيد الاحترافي، والأولى كانت هذا العام في الدور الأول لدورة دبي حين خرجت كرايتشيكوفا منتصرة بمجموعتين.

وحققت كرايتشيكوفا أفضل نتيجة لها حتى الآن في الـ"غراند سلام"، إذ لم يسبق لها أن تخطت الدور الثاني الذي شاركت فيه مرتين في أستراليا عامي 2020 و2021.

وبوجود ساكاري وكرايتشيكوفا وبافليوتشنكوفا وزيدانشيك في دور الأربعة، سيكون لقب رولان غاروس من نصيب لاعبة خارج نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الخامسة فقط في تاريخ البطولة.

"لم أتخيل أبداً أن أصل إلى هنا"

قالت التشيكية "ما زلت لا أصدق. وصلت إلى هنا بعد فوزي في دورة ستراسبورغ وهذا أمر جميل، ولكن لم أتخيل أبداً أن أصل إلى هنا، على هذا الملعب، خصوصاً في الفردي. أن أكون قادرة على الفوز بهذه الطريقة، هو أمر لم يسبق أن تخيلته".

وعن منافستها غوف قالت "تبلغ 17 عاماً، ولكن عندما كنت في مثل سنها كنت اخوض دورات مخصصة للشابات... ستحين ساعتها".

واحتاجت التشيكية إلى ساعة وربع الساعة لإنهاء المجموعة الأولى 7 6 (8 6) حيث احتاجت إلى إنقاذ خمس كرات ضدها، قبل أن تتقدّم في الثانية 5 صفر، حيث نجحت في كسر ارسال منافستها الاميركية مرات متتالية.

وعن المجموعة الأولى قالت كرايتشيكوفا "المجموعة الاولى كانت مهمة. كنت لفترة طويلة متأخرة ولكني لعبت وحققت نتيجة جيدة. لاحقاً بدأت بشكل جيد في المجموعة الثانية".

وعلى الرغم من تقدمها في الشوط الفاصل لحسم المباراة 40 صفر، إلا أنها خسرت هذه الأفضلية أمام ابنة الـ 17 عاماً التي ردت بالفوز بجميع النقاط وبالشوط 5 2.

وحصلت كرايتشيكوفا (25 عاماً) الفائزة بلقب الزوجي على الملاعب الترابية الفرنسية في عام 2018، على فرصة خامسة لحسم للقاء لصالحها على إرسال منافستها لكنها فشلت في ترجمتها لصالحها، لترد غوف بقوة وتحسم الشوط لصالحها 5 3.

ورغم خسارتها ثلاثة أشواط متتالية، حافظت كرايتشيكوفا على رباطة جأشها وبرودة أعصابها حيث نجحت في استغلال إرسالها وقوة ضرباتها لتتقدم 40 صفر وتحسم المجموعة لصالحها ومن ثم المباراة.

وللمفارقة كادت كرايتشيكوفا تنهي مسيرتها في باريس في الدور السابق بعدما عبّرت في مكتب المعالج الفيزيائي عن شعورها بعدم ارادتها اللعب أمام أميركية أخرى هي سلون ستيفنز وصيفة البطولة الفرنسية 2018.

إلاّ أنها قررت أن تخرج إلى الملعب لتفوز بنتيجة 6 2 و6 صفر محققة رقماً قياسيا من 9 انتصارات متتالية عقب وصولها إلى باريس على وقع تتويجها بلقب دورة ستراسبورغ (رفعت العدد إلى 10 بعد الفوز على غوف).