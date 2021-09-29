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لندن: أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم أنّ لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا سيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر عقب تعرّضه لإصابة في ركبته خلال دربي شمال لندن أمام توتنهام الأسبوع الجاري.

وأُصيب تشاكا خلال التحام مع مهاجم "سبيرز" البرازيلي لوكاس مورا، حيث بات من المرجّح أن يغيب عن بقية العام الحالي بعد خضع لفحوصات على يد أخصّائي.

وأفاد نادي "المدفعجية" في بيان "علاوة على إصابته في ركبته اليمنى خلال مباراة الأحد ضد توتنهام هوتسبر، أكّدت التقييمات والفحوصات أنّ غرانيت تشاكا تعرّض لإصابة خطيرة في أربطة ركبته الوسطى".

وتابع "أكّدت استشارة متخصّصة أُجريت في لندن مساء الثلاثاء أنّ غرانيت لا يحتاج إلى جراحة" و"سيبدأ برنامجه للشفاء والتأهيل على الفور، ونهدف إلى عودته إلى اللّعب في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا".

وختم "الجميع في النادي سيدعمون الآن ويعملون بجد مع غرانيت لإعادته إلى أرض الملعب في أقرب وقت ممكن".

مباراة أولى بعد الإيقاف

وخاض تشاكا أمام توتنهام مباراته الأولى بعد عودته من الإيقاف لثلاث مباريات إثر نيله بطاقة حمراء خلال الخسارة أمام حامل لقب الدوري الممتاز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة قبل فترة التوقّف الدولية في المرحلة الثالثة.

ويأتي غياب السويسري الدولي الذي تعافى مؤخراً من إصابته بفيروس كورونا، في وقت يحتاجه فريقه بعد بداية سيّئة شهدت تعرّضه لثلاث هزائم توالياً في المراحل الثلاث الأولى في الدوري، قبل أن يستعيد عافيته ويحقّق أمام توتنهام فوزه الثالث توالياً في البريميرليغ والرابع توالياً في مختلف المسابقات، ليصعد للمركز العاشر برصيد 9 نقاط.