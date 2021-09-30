قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



أوستن (الولايات المتحدة): تحتدم المنافسة بين الثلاثي الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) متصدّر الترتيب العام ومطارده المباشر الإيطالي فرانشيسكو بانيانا (دوكاتي) والإسباني مارك ماركيس (هوندا) على حلبته المفضلة في جائزة الأميركيتين الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للدرّاجات النارية في فئة "موتو جي بي"، في أوستن الأميركية.

ويتصدّر كوارتارارو، الساعي إلى لقبه العالمي الأول وأن يصبح أول فرنسي يتوّج في الفئة "الملكة"، الترتيب العام قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وبفارق 48 نقطة عن أقرب مطارديه بانيايا المتشبّث بحظوظه في التتويج أيضًا والفائز بالمرحلتين الأخيرتين في أراغون الإسبانية وميسانو في سان مارينو.

وشدّد بانيايا على أنه من أجل الحصول على فرصة التتويج في حال فشل الفرنسي، "سيكون من الضروري أن تكون متسقًا وتسجّل أكبر عدد ممكن من النقاط" في كل فرصة.

في المقابل، قرّر كوارتارارو "الإستمرار في عدم التفكير في البطولة العالمية"، وقال "في بداية العام، قلت لنفسي: سواء كنت أقاتل من أجل اللّقب أم لا، أريد أن أفوز بالسباقات".

وأضاف "أريد أن أستمر على هذا النحو".

على الورق، تعتبر حلبة الأميركيتين مواتية إلى حد ما لدرّاجي فريق دوكاتي الذين يمكنهم استخدام قوة محرّكهم في خط مستقيم طويل يبلغ طوله 1.2 كلم. ومع ذلك، يمتلك ياماها أكبر عدد من منصات التتويج هذا الموسم (6 مقابل 4).

هناك دراج آخر يُمني النفس بالفوز، حتى لو أنّه يخوض السباقات بحذر بسبب حالته البدنية وأداء هوندا الباهت، ويتعلق الأمر بمارك ماركيس، الفائز ست مرات من أصل سبعة في تكساس منذ النسخة الأولى في عام 2013 (الإسباني أليكس رينس، دراج سوزوكي، كسب النسخة الأخيرة في عام 2019).

في الواقع، في الحلبات التي يدور فيها الدرّاجون عكس اتجاه عقارب الساعة، كان ماركيس دائمًا لا يهزم تقريبًا.

فينياليس غائب

وعلى الرغم من أنّه لم يستعد مستواه بنسبة 100٪ منذ تعرّضه لحادث خطير العام الماضي، إلّا أنّ إصابته في ذراعه اليمنى تعيقه بدرجة أقل عندما يتعلّق الأمر بالإستدارة إلى اليسار.

والدليل: على الحلبتين المعاكستين لاتجاه عقارب الساعة اللّذَين تمت زيارتهما هذا الموسم، فاز في ألمانيا واحتل المركز الثاني في أراغون.

بالعودة إلى المنافسة على البطولة العالمية، فإنّه إلى جانب كوارتارارو وبانيايا، لا يزال بإمكان ثلاثة دراجين آخرين المنافسة على اللّقب حسابيًّا، رغم أنّ فرصهم ضئيلة، ويتعلّق الأمر ببطل العالم العام الماضي الإسباني جوان مير (سوزوكي) الذي يتخلّف بفارق 67 نقطة عن الدرّاج الفرنسي، ومواطن الأخير يوهان زاركو (دوكاتي براماك) المبتعد بفارق 93 نقطة، والأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) الذي تفصله 94 نقطة عن الصدارة.

وخضع زاركو لعملية جراحية في ساعده الأيمن الأسبوع الماضي ليخلص نفسه من الألم الذي أبطأ من سرعته لعدة سباقات.

من ناحية أخرى، سيشهد سباق الجائزة الكبرى للأميركيتين الذي تم إلغاؤه العام الماضي بسبب فيروس "كوفيد 19"، غياب الإسباني مافريك فينياليس الذي يبدأ مشواره مع أبرليا.

وقرّر فينياليس الإنسحاب من السباق بسبب وفاة ابن عمه البالغ من العمر 15 عامًا في سباق الأسبوع الماضي.

في فئة موتو 2، يتقدّم الأسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) بـ34 نقطة على زميله الإسباني راؤول فرنانديس، لكن الأخير فاز في آخر سباقين. في المقابل، يلعب الإيطالي ماركو بيتسيكي (كاليكس) الذي يتخلّف بفارق 81 نقطة عن الصدارة، أوراقه الأخيرة في السباق على اللّقب.

وفي فئة موتو 3، لا يزال الإسباني المبتدئ بيدرو أكوستا (كاي تي إم) الذي حلّق في بداية الموسم، يتصدّر بفارق مريح من 42 نقطة لكنه سجّل 14 نقطة فقط في السباقات الثلاثة الأخيرة. وصيفه الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا) في ديناميكية مختلفة بعد فوزه في آخر سباقين.