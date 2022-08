الخبر لم يكن متوقعا. ولفترة من الوقت، دفع وسائل التواصل الاجتماعي وعالم كرة القدم إلى حالة من الجنون.

هل سيشترى أغنى رجل في العالم نادي مانشستر يونايتد؟

بعد الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، نشر إيلون ماسك، الذي تقدر ثروته بنحو 270 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، تغريدة على تويتر قال فيها "أيضا، سأشتري مانشستر يونايتد".

تلى ذلك الكثير من الحماس على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تلقت تغريدته أكثر من 400 ألف إعجاب.

وشهد يونايتد بداية مؤلمة للموسم الجديد، ويقبع في ذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمتين. وقد يغادر نجم الفريق كريستيانو رونالدو النادي، فيما يتعثر النادي في إتمام تعاقدات جديدة.

ويشعر مشجعو الفريق بالقلق. وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد إنها "ستطلب إجابات" من أولئك الذين يديرون النادي، بعد بداية الموسم "السيئة بشكل مهين".

