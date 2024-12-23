إيلاف من الكويت: اشتعلت مبكراً قمة السعودية والعراق في منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت، حيث تقام المباراة السبت المقبل في ختام مرحلة المجموعات، ولكن ما سر اشتعالها قبل موعدها؟

السبب في ذلك يعود لانتشار مقطع فيديو ظهر خلاله نجم الكرة العراقية السابق، ونائب رئيس اتحاد العراق لكرة القدم الحالي يونس محمود، وهو يرد على سؤال حول قدوم السعودية للفوز بكأس الخليج، حيث جاء الرد ممزوجاً بضحكة عالية، وقال :"وهل جاء منتخب السعودية هو الآخر للفوز باللقب؟"

لماذا أعتذر وأنا لم أسخر من أحد

وردًا على الهجوم الذي يتعرض له بعد هذه "الضحكة" المثيرة للجدل، قال يونس في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس"، مساء الإثنين: "لماذا أعتذر؟ لم أقم بالاستهزاء أو التجاوز في حق أي أحد، ولا يوجد أي شخص في العالم يمنعني من أن أبتسم أو أضحك، فهذا حق أصيل لي، ولكن بالطبع ليس من حقي السخرية من أحد.

وشدد نجم الكرة العراقية المتوج بلقب كأس آسيا 2007، على أنه لا يملك الحق في السخرية من أي شخص من الأساس، لافتًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة اليمن والعراق، تم نشرها في سياق معين، وليست كاملة عبر السوشيال ميديا، حيث جاءت "الضحكة"، بعد أن تم سؤاله من أكثر من وسيلة إعلامية عن المنتخب المرشح للفوز بـ"خليجي 26"، وقبل المراسل السعودي سأله المراسل البحريني عن ترشح البحرين للفوز باللقب أيضاً، فما كان منه إلا أن رد فيما بعد :"وهل السعودي أيضاً أتى للفوز باللقب؟".

وعلى الرغم من هذا التبرير.. أضاف يونس محمود متحديًا الجميع: "لن يستطيع أي شخصٍ كان، ولا أكبر إنسان على وجه الخليقة، أن يمنعني من الضحك"، مؤكدًا أن هذه شخصيته ولن يقوم بتغييرها أبدًا.

غضب سعودي والشنيف يتوعد

وبالطبع تفاعلت منصات السوشيال ميديا مع التصريح الذي تم ترويجه في سياق معين بهدف افتعال الإثارة، وإن أصر البعض بعد استكمال المقطع على أن يونس كان يسخر بالفعل من قدرات المنتخب السعودي، وجاء التفاعل غاضباً من الجمهور السعودي، الذي قال إن تاريخ الكرة السعودية ومشاركاتها العالمية أكبر من الجميع وهو ليس موضع سخرية من أحد.

كما طالب الجمهور السعودي نجوم السعودية بالرد في الملعب على الجميع، وخاصة يونس محمود، على أن يكون الرد في مباراة السعودية والعراق السبت المقبل في ختام مرحلة المجموعات ببطولة "خليجي 26".

وبدوره قال الإعلامي الرياضي السعودي خالد الشنيف ردًا على سخرية يونس محمود: "هل شاهدتم ضحكة يونس محمود لما قاله المراسل السعودية جاية للقب، موعدنا المباراة الثالثة بحول الله، من يضحك أخيراً، يضحك كثيراً، نقول يا رب، ولاعبو السعودية يستيقظون قليلا".