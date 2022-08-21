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جدة: أكّد الأوكراني أولكسندر أوسيك تفوّقه على البريطاني أنتوني جوشوا وحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بقرار حكمين من ثلاثة، في "نزال البحر الأحمر" بمدينة الملك عبدالله في جدة ليل السبت-الأحد.

وحسم أوسيك ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة IBF، رابطة الملاكمة العالمية WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO بنتيجة 113-115، 115-113، 116-112.

وكان أوسيك (35 عاماً) الذي لم يخسر بعد (20 فوزاً، صفر خسارة، 13 ضربة قاضية)، قد تغلّب على جوشوا البالغ 32 عاماً (24 فوزاً، 3 خسارات، 22 ضربة قاضية)، باجماع النقاط في أيلول/سبتمبر في لندن وجرّده من أحزمته.

هذه المرة، رفع العملاق "ايه جاي" (1.98 م مقابل 1.91 م) من مستواه، وهاجم منذ الجولة الثانية. لكن ذلك لم يكن كافياً أمام خصمه الأوكراني، المرشح للفوز لدى مكاتب المراهنات والذي خاض نزاله الرابع فقط في هذه الفئة.

أهدى أوسيك الذي بدا أكثر صلابة في الجولات الأخيرة أمام 12 الف متفرّج، الفوز إلى أبناء بلده الذين يواجهون غزواً روسياً منذ شباط/فبراير الماضي "أهدي هذا الفوز إلى بلدي، عائلتي، فريقي وكل الجنود الذين يدافعون عن وطني".

وحمل الملاكم ألوان علم أوكرانيا وكلمات "ألوان الحرية" على ملابسه.

وفي الأيام التي سبقت النزال، لجأ أوسيك الى تراثه للاستعداد، مصحوباً بدعم ملايين من الأوكرانيين الذين دمرتهم الحرب الروسية. ارتدى زي القوزاق وبقصة شعر تقليدية، كما غنّى أغنية قديمة للمقاومة بحماسة عن المنصة أمام وسائل الإعلام العالمية.

واستعد أوسيك للنزال من خلال قيادته 100 كيلومتر على متن الدراجة في حرارة بلغت 45 درجة مئوية، وسبح لمدة تصل إلى خمس ساعات وكان قادرًا على حبس أنفاسه تحت الماء لمدة أربع دقائق و45 ثانية، حتى أن مديره إيغيس كليماس قال إنه كاد أن يُغمى عليه.

استثنائياً، نُقل النزال مجانًا بموجب صفقة خاصة في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث تطوّع أوسيك كجندي في شباط/فبراير، قبل أن يقبل خوض النزال الثأري.

"فيوري لم يعتزل بعد"

ويمكن لأوسيك الآن التفكير في معركة توحيد الألقاب ضد البريطاني الآخر تايسون فيوري البالغ 34 عاماً (32 فوزاً، 1 خسارة) وحامل لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC، إذا قرّر هذا الأخير العودة إلى الحلبات بعدما أعلن اعتزاله مجدداً في 12 آب/أغسطس.

قال أوسيك "أنا متأكد من أن تايسون فيوري لم يعتزل بعد. أنا متأكد من انه يريد مواجهتي. أريد منازلته، وإذا لم أواجه تايسون فيوري، لن أنازل أبداً".

وبعد النزال، تحدّث جوشوا، بطل الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012، بكلمات بذيئة بعد أن رمى أرضاً حزامين لأوسيك، رغم حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم قام بتهنئة أوسيك على فوزه.

قال البريطاني "أطلقت كلمات من القلب. كان الأمر قاسياً... يجب أن تكون قوياً جداً والليلة هناك تصدّع في الدروع".

أضاف وكيله إيدي هيرن "رأيتم ردّ فعل ايه جاي، كانت لانسان أراد الفوز بشدّة، مع الكثير من الضغوط على كتفيه. اعتقد انه انفجر لانه خسر وكان مدمَّراً".

وكان جوشوا نفى تكهنات بأن الهزيمة ستنهي مسيرته، لكنه أقرّ بأنه لا يستطيع تحمل خسارة ثالثة في مسيرته.

وشهدت الأمسية أول نزال ملاكمة نسوي في السعودية، أحرزته البريطانية من أصل صومالي رملا علي بضربة قاضية في الجولة الأولى أمام الدومينيكانية كريستال غارسيا نوفا.

واضافت السعودية هذا النزال إلى سلسلة من الأحداث الرياضية، على غرار سباق سيارات الفورمولا واحد، تسعى لاستضافتها من أجل تنويع اقتصادها النفطي، فيما تتهمها منظمات باستغلالها لتغطية انتهاكات لحقوق الانسان.