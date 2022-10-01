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ميلانو: أحرزت المصرية ميار شريف باكورة ألقابها عندما تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة أولى 7 5 و6 3 السبت في المباراة النهائية لدورة بارما الايطالية الدولية في كرة المضرب من فئة الـ250.

وباتت شريف، البالغة من العمر 26 عاماً، أول لاعبة مصرية تحرز لقباً في دورات رابطة اللاعبات المحترفات، وحققت أيضاً أول فوز لها على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات في العالم.

وكتبت شريف، المصنفة 74 عالمياً، التاريخ كونها حققت إنجازها في يوم مرهق خاضت خلاله مباراتين، الأولى في نصف النهائي على الرومانية آنا بوغدان السادسة 6 4 و3 6 و6 4، بعدما تأجل من الجمعة بسبب المطر، والثانية ضد ساكاري المصنفة سابعة عالمياً.

وقالت شريف عقب الفوز "هذا يعني الكثير لبلدي. هذا يعني الكثير للناس في الوطن، وعائلتي، وكل العمل الشاق، وكل المعاناة الذهنية في الأسابيع الماضية. أنا سعيدة جداً. لم يكن هذا متوقعًا أبدًا".

وأضافت "أنا متعبة جداً، مرهقة. بادئ ذي بدء، أود أن أهنئ ماريا، أعلم أن هذه ليست النتيجة التي توقعتها ولكنك لاعبة رائعة وبطلة رائعة وليس عليك إثبات ذلك، فنحن نعرف من أنت".

وتابعت "كان اليوم يومًا صعبًا جدا بالنسبة لي، أمضيت ساعات عدة في الملعب. أنا سعيدة جدًا لأنني نجحت في الفوز".

وأردفت قائلة "بارما رائعة أكلنا الكثير من التورتيليني" في إشارة إلى المعكرونة الشهيرة في إيطاليا.

ووجدت شريف نفسها متخلفة صفر 2 في المجموعة الاولى لكنها سرعان ما كسرت إرسال ساكاري أربع مرات في المجموعة الأولى وحسمتها في صالحها 7 5 في 54 دقيقة مستفيدة من نسبة الإرسال الأول المنخفضة لساكاري والتي بلغت 44٪، وحولت جميع نقاط الكسر الأربع التي حصلت عليها في المجموعة.

ونجحت ساكاري مرة أخرى في كسر إرسال شريف مطلع المجموعة الثانية وتقدمت 2 صفر، لكنها فشلت في الحفاظ على تقدمها ونجحت المصرية في فرض التعادل 2 2 قبل أن تحسمها في صالحها 6 3.

وأنهت شريف المباراة النهائية بعشر نقاط فائزة مقابل 11 خطأً مباشراً وحصلت على 13 فرصة لكسر إرسال منافستها نجحت في ترجمة ست منها، فيما حققت ساكاري 22 نقطة فائزة مقابل 22 خطأً مباشراً.

وهذا ثاني نهائي لشريف (26 عاماً) في دورات الـ250، بعد بلوغها نهائي دورة كلوج الرومانية في 2021 عندما خسرت أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش، علماً أنها متوجة بدورتي ماربيا الاسبانية وكارلسروه الالمانية مرتين (125).