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المنستير (تونس): بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميًا، بسهولة الدور الثاني من دورة الياسمين لكرة المضرب لفئة 250 نقطة المقامة على أرضها، بفوزها على الاميركية آن لي 6-2، 6-3 الثلاثاء.

وتعتبر هذه الدورة الاولى ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" التي تستضيفها تونس.

وتسعى جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، لتحقيق لقبها الثالث هذا الموسم بعد تتويجها في دورة مدريد للألف ودورة برلين.

وتلعب تاليًا مع الروسية إيفجينا رودينا (556 عالميًا) من أجل مكان في ربع النهائي.

وتشارك في الدورة 21 لاعبة من بينهن الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (18 عالميًا والثانية في الدورة) والفرنسية أليزيه كورنيه (الثالثة في الدورة و37 عالميًا).

ويبلغ مجموع جوائز الدورة 250 ألف دولار أميركي.