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المنستير (تونس): منيت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة اولى بخسارة مفاجئة امام الاميركية المغمورة كلير لو المصنفة 73 عالميا 3-6 و6-4 و4-6 في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين و26 دقيقة الجمعة في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، الاولى من نوعها في البلاد، والتي تقام في محافظة المنستير الساحلية (شرق).

وكانت جابر تمني النفس بالتتويج في هذه الدورة لا سيما بأنها تقام امام جمهورها المحلي لكن ليو كان لها رأي آخر.

وكانت جابر قدمت عروضا قوية في الادوار الاولى من هذه الدورة ولم تخسر سوى تسعة اشواط في مباراتين امام الاميركية أن لي ثم الروسية يفغينا رودينا، لكن ليو التي بلغت الدور نصف النهائي في دورة طوكيو في ايلول/سبتمبر الماضي ونهائي دورة الرباط في ايار/مايو الماضي، نجحت في وضع حد لمشوارها.

وكسرت ليو ارسال جابر في مطلع المجموعة الاولى وحافظت على تقدمها حتى نهايتها لتفوز بها 6-3.

وشهدت المجموعة الثانية مدا وجزرا حيث تبادلت اللاعبتان كسر الارسال اكثر من مرة قبل ان تعادل التونسية الارقام بمجموعة لكل منهما.

وظل التعادل قائما في المجموعة الثالثة الحاسمة قبل ان تخسر جابر ارسالها في وقت قاتل وتحديدا في المجموعة التاسعة لتتقدم ليو 5-4 ثم تفوز بارسالها والمباراة.

يذكر ان جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، احرزت لقبين منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في دورة مدريد للألف ودورة برلين.