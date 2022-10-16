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Phillip Island (أستراليا): حقق الاسباني أليكس رينس الاحد المركز الاول في سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، فيما خرج حامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو من السباق ليخسر صدارة الترتيب العام قبل جولتين من النهاية.

انطلق رينس (سوزوكي) من المركز العاشر وحل في المركز الاول بفارق 0.186 ثانية أمام مواطنه الاسطورة مارك ماركيس الذي صعد الى منصة التتويج للمرة المئة في الفئة الاولى.

وحل الايطالي فرانتشيسكو بانيايا ثالثًا بفارق بسيط في أكثر سباق يكون فيه التوقيت متقاربًا بين الثلاثة الاوائل على الإطلاق، ليخطف صدارة الترتيب العام من كوارتارارو.

دخل بانيايا (دوكاتي) السباق متخلفًا بنقطتين عن الفرنسي وسيصل الآن الى السباق ما قبل الاخير في ماليزيا متقدمًا بفارق 14 نقطة وفرصة التتويج باللقب.

قال رينس بعد فوزه الرابع في مسيرته "أنا سعيد جدًا لاحتلالي المركز الاول. أولا لأنها المرة الاخيرة لسوزوكي على الجزيرة وثانيًا من أجل كل من دعمني في لحظاتي السيئة".

إعلان سوزوكي المفاجئ

قام فريق سوزوكي بإعلان مفاجئ في أيار/مايو أنه سيترك سباقات موتو جي بي في نهاية الموسم بعد عامين فقط من فوزه بالبطولة مع الاسباني جوان مير.

بدأ كوارتارارو من المركز الخامس لكنه ارتكب خطأً فادحًا أثناء الكبح عند المنعطف الخامس في اللفة الرابعة وتراجع إلى المركز 22.

بدأ في تسجيل أسرع لفات في محاولة للعودة الى المراكز التي تمنحه النقاط، لكنه بالغ في اللفة العاشرة وفقد السيطرة عند أحد المنعطفات وانزلق للخارج.

أكد بعد السباق "تغيرت البطولة بالنسبة له (بانيايا) ويمكن أن تتغير بالنسبة لنا في السباقين الأخيرين، وأعتقد أنه يمكننا أن نقدّم سباقين أخيرين رائعين".

في فئة موتو 2، كان الفوز من نصيب الاسباني ألونسو لوبيس في سباق خرج منه مواطنه أوغوستو فرنانديس الذي خسر صدارة الترتيب لصالح الياباني أي أوغورا.

وحقق الاسباني إيسان غيفارا لقب بطولة موتو 3 بعد فوزه بالسباق ليتقدم بفارق 65 نقطة عن أقرب منافسيه.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة أستراليا الكبرى:

1- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) 40:50.6540 دقيقة

2- الإسباني مارس ماركيس (هوندا) بفارق 0.186 ث

3- لإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 0.224 ث

4- الايطالي ماركو بيزيكي (دوكاتي-في أر 46) بفارق 0.534 ث

5- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) بفارق 0.557 ث

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 233 نقطة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 219

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 206

4- الإيطالي إينيا باستيانيني (أبريليا) 191

5- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي)