قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم منذ 1956:

2022: الفرنسي كريم بنزيمة

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2020: ألغيت بسبب جائحة كورونا

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الاوكراني أندري شفتشنكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الانكليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوتار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنكليزي كيفن كيغان

1978: الإنكليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الايرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنكليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دنيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي يوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنكليزي ستانلي ماثيوز

* بين العامين 2010 و2015، دُمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويًا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يتم الفصل بينهما مجددا بدءا من 2016. وكانت "فرانس فوتبول" تمنح الكرة الذهبية بداية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007. ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.